Egitto-Guinea-Bissau, 10° turno delle Qualificazioni Mondiali Africane: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Domenica 12 ottobre alle 21:00, allo Stadio Internazionale del Cairo è in programma Egitto-Guinea-Bissau, sfida valida per il 10° turno delle Qualificazioni Africane al Mondiale di Usa, Canada e Messico 2026. Padroni di casa già qualificati, ospiti eliminati. Con Bet365 puoi seguire Egitto-Guinea-Bissau GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.

Dove vedere Egitto-Guinea-Bissau in diretta TV e in streaming LIVE — Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 21:00.

Qui Egitto — Egitto, già certo del pass mondiale dopo il 3-0 contro Gibuti, ha dominato il girone con 7 vittorie e 2 pareggi, segnando 19 gol e subendone appena 2. La squadra di Hossam Hassan vuole regalare un’ultima soddisfazione ai tifosi, puntando sul talento di Mohamed Salah, leader tecnico e carismatico, affiancato in attacco da Mohamed e Trezeguet.

Qui Guinea-Bissau — Guinea Bissau, invece, ha raccolto 10 punti e viene da una sconfitta di misura contro l’Etiopia. Il tecnico Baciro Candé punta a chiudere con una prova d’orgoglio contro la squadra più forte del girone. La formazione africana, compatta e fisica, cercherà di limitare i danni e magari strappare un punto prestigioso.

Egitto-Guinea-Bissau, probabili formazioni — EGITTO (4-3-3): El-Shenawy; Hany, Rabia, Sobhi, Hamdy; Zizo, Fathy, Lasheen; Salah, Mohamed, Trezeguet. Allenatore: Hassan.

GUINEA BISSAU (4-3-3): Baldé; Encada, Sangante, Candé, Cassama; Bura, Mané, Camara; Franculino, Beto, Folgado. Allenatore: Candé.