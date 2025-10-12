Ghana-Comoros, 10° turno delle Qualificazioni Mondiali Africane: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 12 ottobre - 10:56

Domenica 12 ottobre alle 21:00, lo Stadio di Accra ospiterà Ghana-Comoros, ultima giornata delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026. I padroni di casa cercano un successo per blindare il primo posto nel gruppo I e la qualificazione, mentre gli ospiti puntano a chiudere in bellezza dopo una campagna sorprendentemente positiva. Con Bet365 puoi seguire Ghana-Comoros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.

Qui Ghana — Il Ghana è in pieno controllo del girone dopo il 5-0 inflitto alla Repubblica Centrafricana, vittoria che ha consolidato il primo posto con 22 punti. Ai quattro volte campioni d’Africa basta un pareggio per qualificarsi matematicamente ai Mondiali. La squadra di Otto Addo è imbattuta in casa e ha perso solo una gara in tutta la fase di qualificazione — proprio contro le Comore all’andata.

Qui Comoros — Le Comore, allenate da Stefano Cusin, sono quarte con 15 punti (5 vittorie, 4 sconfitte) e sperano di chiudere tra le prime tre. Pur già eliminate, i “Coelacanths” hanno mostrato qualità e determinazione, battendo il Ghana 1-0 nel match d’andata e mettendo in difficoltà avversari di livello.

Ghana-Comoros, probabili formazioni — GHANA (4-2-3-1): Asare; Yirenkyi, Djiku, Salisu, Mensah; Partey, Sibo; Fatawu, Kudus, Semenyo; Ayew. Allenatore: Otto Addo.

COMOROS (4-3-3): Pandor; Bakari, Toibibou, M’Dahoma, Boura; Mohamed, Youssouf, M’Changama; Selemani, Said, Maolida. Allenatore: Stefano Cusin.