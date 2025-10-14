Guinea-Botswana, match in programma martedì 14 ottobre alle 18:00. Entrambe le compagini sono fuori dal qualsiasi discorso di qualificazione, guarderanno dalla TV il prossimo campionato del Mondo. Quattro risultati utili di fila per i padroni di casa, ospiti reduci da tre sconfitte consecutive. Con Bet365 puoi seguire Guinea-Botswana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.
La diretta streaming
Qualificazioni Mondiali, Guinea-Botswana: dove vedere la partita in Diretta TV e Streaming LIVE
Dove vedere Guinea-Botswana in diretta TV e in streaming LIVE—
GUINEA BOTSWANA QUALIFICAZIONI MONDIALI DIRETTA TV STREAMING GRATIS - La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Guinea-Botswana in diretta live. Il match, in programma martedì 14 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Qui Guinea—
La Guinea affronta il Botswana con l’obiettivo di chiudere in positivo un girone altalenante, dove ha alternato prestazioni solide a qualche calo di concentrazione di troppo. La selezione di Kaba Diawara ha mostrato compattezza in difesa e buona costruzione del gioco, ma spesso è mancata incisività sotto porta. Il recente successo per 2-1 in Mozambico ha riportato fiducia, anche se il rendimento casalingo resta incostante. Con la qualificazione ormai sfumata, la Guinea punta a chiudere bene davanti al proprio pubblico e consolidare la quarta posizione del girone.
Qui Botswana—
Il Botswana, invece, arriva a questa sfida dopo una serie di risultati difficili ma con spirito combattivo e voglia di riscatto. La squadra di Ramoreboli, pur pagando una minore qualità tecnica, ha dimostrato organizzazione e tenacia, restando spesso in partita fino alla fine. Dopo il ko di misura contro l’Uganda, gli “Zebre Blu” cercano punti preziosi per chiudere il girone con dignità. Guinea-Botswana
Guinea-Botswana, probabili formazioni—
GUINEA, probabile formazione: Camara; Sylla.I, Diakhaby, Conte, Sylla.D; Konate, Toure; Cisse, Balde, Sylla.M; Guirassy. Allenatore: Michel Dussuyer
BOTSWANA (4-4-2): Kgosipula, Velaphi, Kopelang, Gaolaolwe, Mangolo, Kgamanyane, Ditsele, Cooper, Maponda, Kgaswane, Orebonye. Allenatore: Morena Cuthbert Ramoreboli
