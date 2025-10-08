Le qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2026 continuano ad offrire tante sfide interessanti in grado di regalare gol e spettacolo: mercoledì 8 ottobre 10 ottobre alle ore 19:15 si gioca Indonesia-Arabia Saudita, valida per la prima giornata della Quarta Fase che deciderà chi andrà la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Indonesia-Arabia Saudita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Qualificazioni Mondiali, Indonesia-Arabia Saudita: dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Indonesia-Arabia Saudita in diretta TV e in streaming LIVE—
Qui Indonesia—
L’Indonesia affronta questa sfida con grande entusiasmo e spirito di rivalsa. Nell'ultimo precedente, la Nazionale guidata da Patrick Kluivert ha sconfitto 2-0 l'Arabia Saudita e in generale nelle ultime cinque uscite, ha perso soltanto contro il Giappone, collezionando tre successi (Bahrein, Cina, Cina Taipei) e raccogliendo un pareggio (Libano).
Nelle ultime gare si è vista una crescita importante sul piano tattico e mentale: la formazione asiatica è più organizzata, compatta e con buone individualità in attacco come Egy Maulana Vikri e Ramadhan Sananta. Tuttavia, la tenuta difensiva resta un punto da migliorare, soprattutto quando affronta squadre più esperte
Qui Arabia Saudita—
L’Arabia Saudita, invece, non sta vivendo il suo momento migliore. Pur partendo come favorita, la squadra di Hervè Renard, subentrato lo scorso anno a Roberto Mancini ha deluso in alcune uscite recenti, alternando buone prestazioni a passi falsi inattesi. Giocare in casa, però, rappresenta un vantaggio significativo: il supporto del pubblico e la familiarità con il clima potrebbero fare la differenza.
I sauditi possono contare sull’esperienza e la qualità di giocatori come Salem Al-Dawsari e Saleh Al-Shehri, ma la solidità difensiva non è più quella di un tempo. I risultati altalenanti nelle qualificazioni e una Gold Cup da dimenticare preoccupano l'ex Ct del Marocco, ma il successo con la Macedonia e il pari con la Repubblica Ceca fanno sperare in qualcosa di positivo in vista del rush finale pre-Coppa del Mondo.
Indonesia-Arabia Saudita, probabili formazioni—
INDONESIA, probabile formazione: Nadeo, Ridho, Idzes, Hubner, Sayuri, Haye, Verdonk, Maulana, Kambuaya, Sananta. Allenatore: Patrick Kluivert
ARABIA SAUDITA, probabile formazione: Al-Aqidi, Al-Amri, Boushal, Al-Tambakti, Al-Harbi, Al-Dawsari, Kanno, Al-Hassan, Ali, Al-Shehri, Al-Buraikan. Allenatore: Hervè Renard
