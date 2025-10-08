Indonesia-Arabia Saudita, 1° turno della Quarta Fase di Qualificazioni Mondiali Asiatiche: info partita, probabili formazioni, diretta Tv e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 11:10)

Le qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2026 continuano ad offrire tante sfide interessanti in grado di regalare gol e spettacolo: mercoledì 8 ottobre 10 ottobre alle ore 19:15 si gioca Indonesia-Arabia Saudita, valida per la prima giornata della Quarta Fase che deciderà chi andrà la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti.

Qui Indonesia — L’Indonesia affronta questa sfida con grande entusiasmo e spirito di rivalsa. Nell'ultimo precedente, la Nazionale guidata da Patrick Kluivert ha sconfitto 2-0 l'Arabia Saudita e in generale nelle ultime cinque uscite, ha perso soltanto contro il Giappone, collezionando tre successi (Bahrein, Cina, Cina Taipei) e raccogliendo un pareggio (Libano).

Nelle ultime gare si è vista una crescita importante sul piano tattico e mentale: la formazione asiatica è più organizzata, compatta e con buone individualità in attacco come Egy Maulana Vikri e Ramadhan Sananta. Tuttavia, la tenuta difensiva resta un punto da migliorare, soprattutto quando affronta squadre più esperte

Qui Arabia Saudita — L’Arabia Saudita, invece, non sta vivendo il suo momento migliore. Pur partendo come favorita, la squadra di Hervè Renard, subentrato lo scorso anno a Roberto Mancini ha deluso in alcune uscite recenti, alternando buone prestazioni a passi falsi inattesi. Giocare in casa, però, rappresenta un vantaggio significativo: il supporto del pubblico e la familiarità con il clima potrebbero fare la differenza.

I sauditi possono contare sull’esperienza e la qualità di giocatori come Salem Al-Dawsari e Saleh Al-Shehri, ma la solidità difensiva non è più quella di un tempo. I risultati altalenanti nelle qualificazioni e una Gold Cup da dimenticare preoccupano l'ex Ct del Marocco, ma il successo con la Macedonia e il pari con la Repubblica Ceca fanno sperare in qualcosa di positivo in vista del rush finale pre-Coppa del Mondo.

Indonesia-Arabia Saudita, probabili formazioni — INDONESIA, probabile formazione: Nadeo, Ridho, Idzes, Hubner, Sayuri, Haye, Verdonk, Maulana, Kambuaya, Sananta. Allenatore: Patrick Kluivert

ARABIA SAUDITA, probabile formazione: Al-Aqidi, Al-Amri, Boushal, Al-Tambakti, Al-Harbi, Al-Dawsari, Kanno, Al-Hassan, Ali, Al-Shehri, Al-Buraikan. Allenatore: Hervè Renard