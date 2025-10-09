Lesotho-Nigeria, 9° turno delle Qualificazioni Mondiali Africane: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 9 ottobre - 18:48

Lesotho-Nigeria, altra sfida decisiva nel Gruppo C di qualificazioni africane ai Mondiali 2026. Osimhen e compagni non possono più sbagliare, troppo altalenante fin qui il percorso, diversi i punti lasciati per strada che ora rischiano di pesare come un macigno nell'economia del passaggio del turno. L'aritmetica lascia ancora intatta qualche speranza di qualificazione per i padroni di casa, anche se assai remota.

Qui Lesotho — Il Lesotho è quasi fuori dalla corsa alla qualificazione ai Mondiali, ma si è reso protagonista di un buon percorso nel Gruppo C. All’andata ha bloccato la Nigeria sul pareggio, ma nonostante qualche speranza teorica (aritmetica) la qualificazione è ormai compromessa. Periodo non semplice per la Nazionale allenata da Notsi, reduce da 4 ko di fila.

Qui Nigeria — La Nigeria spera ancora nella qualificazione, anche grazie alla penalizzazione inflitta al Sudafrica.Le Super Eagles sono a tre punti dal Benin e dal Sudafrica, e hanno ancora una possibilità concreta di qualificarsi. Molto dipenderà dalla vena realizzativa del reparto offensivo, dotato di talento, ma poco prolifico: appena 9 reti a referto per Osimhen, Lookman e Iwobi. In compenso, la difesa è stata solida, con solo 7 reti subite.

Lesotho-Nigeria, probabili formazioni — LESOTHO, probabile formazione: Moerane, Malane, Mkwanazi, Makhele, Matlabe, Bereng, Matsau, Toloane, Makateng, Ntso, Motebang. Allenatore: Leslie Notsi

NIGERIA, probabile formazione: Nwabali; Onyemaechi, Troost-Ekong, Bassey, Sanusi; Ndidi, Onyeka; Iwobi, Lookman, Chukwueze; Osimhen. Allenatore: Eric Chelle