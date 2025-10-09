Le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 continuano ad offrire tante sfide interessanti in grado di regalare gol e spettacolo: giovedì 9 ottobre alle ore 18:00 si gioca Malawi-Guinea Equatoriale, due squadre in lotta per il secondo posto della classifica del Gruppo H che potrebbe concedere ad una delle due una remota possibilità di qualificazione al prossimo Campionato del Mondo. Il pari non serve a nessuno, serve una vittoria ad entrambe nella speranza che la Namibia, attualmente seconda, non faccia altrettanto. Con Bet365 puoi seguire Malawi-Guinea Equatoriale GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.
Il match, in programma giovedì 9 ottobre alle ore 18:00
Qui Malawi—
Buon momento per la squadra di casa, imbattuta nelle ultime due uscite. Vittoria a sorpresa in trasferta, sul campo della Namibia, e pari contro la Liberia, che però ha un po' rallentato la corsa al tanto agognato secondo posto. All'andata la Guinea Equatoriale si impose di misura davanti al pubblico amico, un'occasione in più, per il Malawi, per tentare di conquistare l'intera posta in palio.
Qui Guinea Equatoriale—
Percorso altalenante per la Guinea Equatoriale, simile a quello del Malawi. Se alla squadra di casa il pari contro la Liberia rischia di essere decisivo in negativo per il passaggio del turno, lo stesso discorso vale per la compagine ospite, sconfitta nel turno precedente contro la Tunisia.
Malawi-Guinea Equatoriale, probabili formazioni—
MALAWI, probabile formazione: Thole; Lameck, Lungu, Chembezi, Petro; Aaron; Mpinganijra, Njaliwa, Mwaungulu; Mhango, Mbulu.
GUINEA EQUATORIALE, probabile formazione: Dahmen; Valéry, Bronn, Talbi, Ben Ouanes; Sassi, Laidouni; Achouri, Mejbri, Saad; Mastouri.
