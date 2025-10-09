Mozambico-Guinea, 9° turno delle Qualificazioni Mondiali Africane: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 9 ottobre - 09:06

Le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 continuano ad offrire tante sfide interessanti in grado di regalare gol e spettacolo: giovedì 9 ottobre alle ore 18:00 si gioca Mozambico-Guinea, sfida tra due squadre in piena corsa per il passaggio del turno visto che il Gruppo G non ha ancora decretato un vincitore. L'Algeria è in testa, ma non aritmeticamente qualificata, ecco perchè entrambe le compagini, soprattutto i padroni di casa possono ancora sognare il sorpasso.

Dove vedere Mozambico-Guinea in diretta TV e in streaming LIVE — MOZAMBICO GUINEA QUALIFICAZIONI MONDIALI DIRETTA TV STREAMING GRATIS - La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Mozambico-Guinea in diretta live. Il match, in programma giovedì 9 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Qui Mozambico — Le sconfitte contro Uganda e Sudafrica hanno decisamente complicato le cose e rovinato l'ottimo percorso del Mozambico che dopo il successo sul Botswana va a caccia di continuità con la Guinea per blindare la seconda piazza e avvicinare l'Algeria, prima in classifica, che resta favorita per la qualificazione aritmetica.

Qui Guinea — Guinea imbattuta nelle ultime tre uscite tra Qualificazioni Mondiali e Africa Nations Cup. Due pareggi e una vittoria, contro la Somalia, per tenere vive le speranze di qualificazione al prossimo Campionato del Mondo. Il primato è aritmeticamente fuori portata, ma con un eventuale successo sul Mozambico gli Elefanti potrebbero avvicinare il secondo posto.

Mozambico-Guinea, probabili formazioni — MOZAMBICO, probabile formazione: Ernan; Diogo Calila, Mexer, Mandava, Langa; Nene, Amade; Catamo, Guima, Witi; Ratifo.

GUINEA, probabile formazione: Camara; Sylla.I, Diakhaby, Conte, Sylla.D; Konate, Toure; Cisse, Balde, Sylla.M; Guirassy.