Qui Niger—
La recente vittoria contro la Tanzania ha ridato entusiasmo e fiducia al Niger, che adesso sogna un clamoroso sorpasso in extremis. Tra il Niger e il secondo posto c’è soltanto un punto di differenza, anche se molto dipenderà dalla classifica delle migliori seconde. In ogni caso, la chiave è una sola: battere il Congo.
Qui Congo—
Il Congo, dopo una serie nera di cinque sconfitte consecutive, ha finalmente interrotto la striscia negativa con un pareggio per 1-1 contro la Tanzania lo scorso 5 settembre, conquistando il primo punto del suo cammino.
Niger-Congo, probabili formazioni—
NIGER (4-3-3): Tanja; Camara, Diori, Sako, Alhassane; Badamassi, Mohamed, Oumarou; Goumey, Sosah, Issa. Allenatore: Zakariaou.
CONGO (4-2-3-1): Bonazebi; Kapayam Itoua, Kambamba, Atipo; Nongo, Matondo; Moussavou, Loemba, Koto; Bassinga. Allenatore: Cesana.
