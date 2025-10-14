Qatar-Emirati Arabi, 3° turno della Quarta fase delle Qualificazioni Mondiali Asiatiche: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 11:06)

Ultima chiamata per il Qatar, che rischia la doppia beffa nel girone di qualificazione mondiale AFC. Dopo lo scialbo 0-0 contro l'Oman e il pesante ko con il Kyrgyzstan, la squadra di Julen Lopetegui si gioca tutto contro gli Emirati Arabi Uniti, una delle selezioni più in forma della zona asiatica. Gli ospiti arrivano da una convincente vittoria sull'Oman e ora vedono da vicino il traguardo della qualificazione: basta un punto per mettere al sicuro il passaggio del turno.

Il match, in programma martedì 14 ottobre alle ore 19:00

Qui Qatar — Il Qatar non attraversa il suo momento migliore. Dopo aver battuto l’Iran, è crollato contro Uzbekistan e Kyrgyzstan, mostrando una difesa fragile e un attacco sterile. Anche nelle amichevoli estive, le sconfitte con Libano (0-1) e Russia (1-4) hanno lasciato il segno. Servirà un’inversione di tendenza netta per evitare un clamoroso flop in casa.

Qui Emirati Arabi Uniti — Gli Emirati Arabi, invece, volano sulle ali dell’entusiasmo. La squadra di Cosmin Olăroiu ha ritrovato equilibrio, concretezza e un reparto offensivo di alto livello con Caio Lucas, Lima e Canedo. Nelle ultime sfide dirette, i biancorossi hanno spesso avuto la meglio: 5 vittorie a 3 negli ultimi 10 confronti, con 8 partite finite Over 2.5 e appena 3 “No Gol”.

Qatar-Emirati Arabi Uniti, probabili formazioni — QATAR (4-4-2): Abunada; Miguel, Al Oui, Khoukhi, Al Brake; Afif, Boudiaf, Madibo, Al Mannai; Al Ganehi, Junior. Allenatore: Julen Lopetegui

EMIRATI ARABI UNITI (4-2-3-1): K Eisa; Meloni, Autonne, Pimenta, Kouadio; M Hassan, A Ramadan; Caio, Lima, Al-Ghassani; Canedo. Allenatore: Cosmin Olaroiu