Le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 continuano ad offrire tante sfide interessanti e una di queste è quella in programma venerdì 10 ottobre alle ore 18:00. Ruanda-Benin è un match da dentro o fuori soprattutto per le ambizioni della formazione ospite, prima in classifica nel Gruppo C, con gli stessi punti (14) del Sudafrica. Residue speranze di qualificazione anche per i padroni di casa, l'aritmetica infatti tiene aperto qualsiasi discorso: primo, ma anche secondo posto. Con Bet365 puoi seguire Ruanda-Benin GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.
La diretta streaming
Qualificazioni Mondiali, Ruanda-Benin: dove vedere la partita in Diretta TV e Streaming LIVE
Dove vedere Ruanda-Benin in diretta TV e in streaming LIVE—
Il match, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma Bet365.
Qui Ruanda—
Ruanda vittorioso nell'ultima uscite delle Qualificazioni Mondiali, in trasferta sul campo dello Zimbabwe. Il problema l'ha creato il ko con la Nigeria che ha permesso alla Nazionale di Osimhen e compagni di agganciare al terzo posto le Vespe.
Qui Benin—
La sorpresa del Gruppo C è proprio il Benin che sogna la sua prima storica qualificazione ad un Campionato del Mondo. Continua il testa a testa a distanza col Sudafrica che ha inflitto alla Nazionale allenata dal tedesco Gernot Rohr le uniche due sconfitte durante il percorso di avvicinamento al prossimo Mondiale. Una doppia vittoria potrebbe perciò non bastare, in virtù degli scontri diretti a sfavore, gli scoiattoli dovranno vincere e sperare in un passo falso dei Bafana Bafana.
Ruanda-Benin, probabili formazioni—
RUANDA, probabile formazione: Ntwari; Kavita, Mutsinzi, Manzi, Niyomugabo; Mugisha, Muhire, Bizimana, Biramahire; Kwizera. Allenatore: Adel Amrouche
BENIN, probabile formazione: Dandjinou; Moumini, Verdon, Tijani, Roche; Imourane, D'Almeida, Olaitan; Aloko, Mounie, Hountondji. Allenatore: Gernot Rohr
