Le due nazionali si sono affrontate una sola volta nella loro storia recente, nel giugno 2024, in un match terminato 3-1 per gli ospiti

Stefano Sorce 12 ottobre - 10:42

Le qualificazioni africane al Mondiale 2026 arrivano al decimo turno con un duello che promette intensità e contrasti emotivi. A Sao Tomè, la nazionale di casa affronta il Malawi in una sfida che, pur avendo peso diverso per le due squadre, rappresenta molto per entrambe. Gli isolani, ormai fuori dai giochi, vogliono chiudere con una prestazione dignitosa davanti al proprio pubblico; gli ospiti, invece, inseguono punti vitali per restare in corsa verso la qualificazione. Il calcio d’inizio è fissato per lunedì 13 ottobre alle ore 15:00. Con Bet365 puoi seguire Sao Tomè-MalawiGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Sao Tomè-Malawi in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del calcio africano comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Sao Tomè-Malawi in diretta live.

Il momento delle due squadre — La nazionale isolana arriva a questo appuntamento dopo un percorso difficile nelle qualificazioni, segnato da nove sconfitte consecutive e da un pesante passivo difensivo. L’ultima gara, terminata 0-6 contro la Tunisia, ha messo ancora una volta in evidenza la fragilità della retroguardia, incapace di reggere l’intensità e la qualità delle grandi avversarie del gruppo H. Nonostante le difficoltà, la squadra guidata dal CT Adilson Carvalho vuole mostrare segnali di crescita e chiudere il proprio cammino con una prestazione coraggiosa davanti ai tifosi. L’obiettivo è chiaro: limitare i danni e provare a sorprendere in contropiede, sfruttando la velocità di giocatori come Denilson Silva e Luis Leal, due dei pochi elementi in grado di creare pericoli dalle corsie esterne.

Dopo il pareggio per 2-2 contro la Liberia, il Malawi si presenta a Sao Tomè con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per restare nel gruppo delle inseguitrici. Attualmente quarto con 10 punti, il Malawi può ancora sognare la qualificazione, ma dovrà vincere sia questa partita sia quella rinviata contro la Guinea Equatoriale, sperando in un passo falso della Namibia. Il CT Patrick Mabedi può contare su un gruppo esperto e ben organizzato, che ha mostrato buone trame offensive nelle ultime uscite. La coppia d’attacco formata da Khuda Muyaba e Gabadinho Mhango rappresenta il principale pericolo per la difesa di Sao Tomè, mentre a centrocampo Chimwemwe Idana garantisce equilibrio e qualità nella costruzione.

Le probabili formazioni di Sao Tomè-Malawi — Sao Tomè (4-3-3): Ribeiro; Viegas, D’Almeida, Neves, Correia; Bobo, Carvalho, Santos; Denilson Silva, Luis Leal, Bomfim. Allenatore: Carvalho.

Malawi (4-2-3-1): Thole; Mlimbika, Charles Petro, Kesten Simbi, Mphande; Idana, Banda; Chester, Madinga, Mhone; Mhango. Allenatore: Mabedi.