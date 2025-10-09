Nona giornata del Gruppo H di qualificazioni africane ai prossimi Mondiali 2026 eppure Sao Tome-Tunisia, per classifica e forze in campo assume più i caratteri di un amichevole. Padroni di casa ultimi in classifica con zero punti e fuori da qualsiasi discorso; padroni di casa imbattuti, primi in graduatoria e già qualificati al Mondiale. Con Bet365 puoi seguire Sao Tome-Tunisia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.
La diretta streaming
Qualificazioni Mondiali, Sao Tome-Tunisia: dove vedere la partita in Diretta TV e Streaming LIVE
Dove vedere Sao Tome-Tunisia in diretta TV e in streaming LIVE—
SAO TOME TUNISIA QUALIFICAZIONI MONDIALI DIRETTA TV STREAMING GRATIS - La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Sao Tome-Tunisi in diretta live. Il match, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Qui Sao Tome—
Otto partite disputate e altrettante sconfitte. Il percorso di qualificazione del Sao Tome è stato un vero e proprio calvario con quattro reti realizzate e ben 16 incassate. All'andata la Tunisia si impose con un perentorio 4-0.
Qui Tunisia—
La Tunisia è già ai Mondiali e non conosce sconfitta. L'ultimo stop dei nordafricani risale allo scorso 6 giugno 2025, in amichevole col Marocco, ma in gare ufficiali non perde addirittura da novembre 2024 (1-0 col Gambia nel girone di qualificazione alla Coppa d'Africa). Da allora quattro vittorie di fila.
Sao Tome-Tunisia, probabili formazioni—
SAO TOME, probabile formazione: Ndisiro; Ndeunyema, Hambira, Katua, Hanamub, Kamberipa, Shidolo, Petrus, Muzeu, Shalulile, Hotto. Allenatore: Ricardo Monsanto
TUNISIA, probabile formazione: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Ben Ouanes, Laidouni, Sassi, Achouri, Mejbri, Saad, Mastouri. Allenatore: Sami Trabelsi
