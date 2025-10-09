Somalia-Algeria, 9° turno delle Qualificazioni Mondiali Africane: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 09:25)

Le qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 continuano ad offrire tante sfide interessanti in grado di regalare gol e spettacolo: giovedì 9 ottobre alle ore 21:00 si gioca Somalia-Algeria, sfida sulla carta dal pronostico scontato. Un vero e proprio testa coda tra gli ospiti, primi della classe e la squadra di casa, ultimo in graduatoria. Le volpi del Deserto con una vittoria sarebbero certe di prendere parte al prossimo Campionato del Mondo; in caso di sconfitta di Uganda e Mozambico la qualificazione diventerebbe aritmetica senza scendere in campo.

Qui Somalia — Il percorso di qualificazione della Somalia è stata una vera e propria condanna per le Stelle dell'Oceano. Otto partite, sette sconfitte e un pareggio con appena tre reti realizzate e ben 16 subite (2 gol a partita). Al termine del trapasso mancano due giornate.

Qui Algeria — Un pareggio e una sconfitta sono le uniche due macchie su quello che è stato un percorso quasi perfetto per l'Algeria, sempre più vicina alla qualificazione Mondiale. Per Mahrez e compagni, nel caso in cui quest'ultima dovesse diventare realtà nelle prossime ore, sarebbe la quarta partecipazione ad un Campionato del Mondo (1982, 1986, 2010, 2014). L'ultima presenza nel torneo intercontinentale risale al Mondiale brasiliano, assente poi in Russia e Qatar.

Somalia-Algeria, probabili formazioni — SOMALIA, probabile formazione: Mohamud Jama; Abdi, Omar.A, Othman, Farah; Bwana, Omar.M; Musse, Sharif, Habib; Saad. Allenatore: Paul Put

ALGERIA, probabile formazione: Guendouz; Atal, Mandi, Tougai, Hadjam; Boudaoui, Zerrouki, Chaibi; Amoura, Mahrez, Benrahma. Allenatore: Vladimir Petkovic