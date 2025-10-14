Sudafrica-Ruanda, ultima giornata di qualificazione anche per il Gruppo C. Padroni di casa in corsa per il primo posto, insieme al Benin che conduce la classifica con due lunghezze di vantaggio. Ospiti eliminati, ma cercheranno di chiudere bene il proprio percorso nel raggruppamento. Con Bet365 puoi seguire Sudafrica-Ruanda GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.
La diretta streaming
Qualificazioni Mondiali, Sudafrica-Ruanda: dove vedere la partita in Diretta TV e Streaming LIVE
Dove vedere Sudafrica-Ruanda in diretta TV e in streaming LIVE—
SUDAFRICA RUANDA QUALIFICAZIONI MONDIALI DIRETTA TV STREAMING GRATIS - La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Sudafrica-Ruanda in diretta live. Il match, in programma martedì 14 ottobre alle ore 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Qui Sudafrica—
Il Sudafrica torna davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di blindare il secondo posto nel girone e continuare a inseguire il sogno mondiale. Dopo il pareggio a reti bianche contro lo Zimbabwe, la squadra di Hugo Broos cerca una vittoria convincente per dare continuità al buon percorso fin qui. I “Bafana Bafana” si affidano alla solidità difensiva e al talento di giocatori come Tau e Mabasa, ma dovranno migliorare nella finalizzazione: nelle ultime cinque partite ufficiali, solo due volte hanno superato quota due gol segnati.
Qui Ruanda—
Il Ruanda, dal canto suo, arriva a Johannesburg con poche pressioni ma con il desiderio di sorprendere ancora. Nonostante la sconfitta interna contro il Benin (0-1), la squadra di Adel Amrouche ha dimostrato organizzazione tattica e una difesa difficile da scardinare. I “Wasps” sanno soffrire e ripartire, ma pagano un attacco poco prolifico, appena cinque reti in nove gare, e una tendenza marcata a partite con punteggi bassi.
Sudafrica-Ruanda, probabili formazioni—
SUDAFRICA, probabile formazione: Williams, Mudau, Modiba, Mbokazi, Kabini, Mokoena, Aubaas, Nkota, Mbule, Appollis, Foster. Allenatore: Hugo Broos
RUANDA, probabile formazione: Ntwari; Kavita, Mutsinzi, Manzi, Niyomugabo; Mugisha, Muhire, Bizimana, Biramahire; Kwizera. Allenatore: Adel Amrouche
© RIPRODUZIONE RISERVATA