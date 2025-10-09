Zimbabwe-Sudafrica, 9° turno delle Qualificazioni Mondiali Africane: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Sfida a senso unico al Moses Mabhida Stadium di Durban, almeno sulla carta. Zimbabwe-Sudafrica vale la penultima giornata del Gruppo C, un girone in cui nulla è ancora deciso. Gli ospiti, dopo la penalizzazione di tre punti, non possono assolutamente sbagliare contro il fanalino di coda e sono obbligate a vincere e sperare che il Benin non faccia altrettanto contro il Ruanda, per ipotecare òa qualificazione aritmetica al prossimo Campionato del Mondo.

Il match, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 18:00

Qui Zimbabwe — Lo Zimbabwe è già fuori dalla corsa ai Mondiali, destinato a chiudere ultimo nel Gruppo C.La squadra di Michael Nees non ha vinto nessuna partita in questa fase di qualificazione, con quattro pareggi e quattro sconfitte. I Warriors hanno vinto una sola partita nelle ultime tredici gare complessive, mostrando grandi limiti in attacco: solo cinque gol segnati in otto partite.

Qui Sudafrica — Il Sudafrica ha vissuto settimane turbolente: la squadra è stata penalizzata di tre punti per un errore amministrativo, ma ha presentato ricorso e spera nel reintegro. Nonostante ciò, i Bafana Bafana sanno che tutto è ancora nelle loro mani: devono vincere le ultime due partite e mantenere una buona differenza reti per qualificarsi.

Gli uomini di Hugo Broos sono imbattuti da sette gare, anche se cinque si sono concluse in pareggio, e restano la squadra più prolifica del girone con 12 gol in otto partite. Inoltre, hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti con lo Zimbabwe.

Zimbabwe-Sudafrica, probabili formazioni — ZIMBABWE, probabile formazione: Chipezeze, Jalai, Garananga, Takwara, Zemura, Munetsi, Musona, Antonio, Maswanhise, Ngwenya, Dzvukamanja.

SUDAFRICA, probabile formazione: Williams, Mudau, Modiba, Mbokazi, Kabini, Mokoena, Aubaas, Nkota, Mbule, Appollis, Foster.