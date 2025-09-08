L’ultimo scontro è terminato 1-0 per gli ospiti: i padroni di casa sono a metà classifica, cercano maggiore costanza e punti fondamentali sfruttando il fattore campo

Stefano Sorce 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 12:06)

La 30ª giornata della seconda divisione argentina mette di fronte il Quilmes Atletico Club e il Ferro Carril Oeste allo stadio Centenario Ciudad de Quilmes, con calcio d’inizio previsto per martedì 9 settembre 2025 alle 00.00. Un match chiave per entrambe le squadre, con obiettivi molto diversi ma alta tensione in campo.

Dove vedere Quilmes-Ferro Carril in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Quilmes-Ferro Carril in programma martedì 9 settembre alle ore 00.00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Quilmes arriva da una stagione altalenante che lo mantiene stabilmente a metà classifica con 35 punti conquistati in 29 partite. La squadra sa che, per puntare a posizioni più ambiziose, deve incrementare la competitività e ottenere risultati più costanti. Nelle ultime 2 gare 2 pareggi consecutivi (0-0 contro Alvarado e 2-2 contro Almagro). Il supporto del pubblico sarà fondamentale per sfruttare il vantaggio del fattore campo e cercare di ottenere una vittoria importante. Il Quilmes parte favorito, soprattutto considerando le difficoltà del Ferro Carril, ma dovrà dimostrare maggiore costanza negli ultimi turni per trasformare questa partita in un punto di svolta della stagione.

Il Ferro Carril sta vivendo un momento molto complicato: una sola vittoria nelle ultime dieci partite e la minaccia concreta della retrocessione. 31 punti conquistati su 29 partite rappresentano un magro bottino. La squadra ospite ha solamente un punto di vantaggio sulle concorrenti per la retrocessione. Un'organizzazione difensiva fragile ed una forma altalenante sono le caratteristiche che stanno accompagnando la stagione della squadra di Sergio Rondina.

Le probabili formazioni di Quilmes-Ferro Carril — QUILMES (4-4-2): Glellel, Perez, Aranda, Tevez, Bindella, Machado, Ramirez, Kalinski, Carabajal, Belinetz, Roseti. Allenatore: Grelak.

FERRO CARRIL (4-4-2): Monetti, Meritello, Rivero, Boolsen, Ayala, Vallejos, Olguin, Cosi, Campos, Montiel, Garcia Barboza. Allenatore: Rondina.