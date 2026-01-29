derbyderbyderby streaming RAAL La Louviere-Gent, formazioni e streaming gratis: la diretta tv live

RAAL La Louviere-Gent

Carmine Panarella
Il campionato belga propone una sfida interessante tra RAAL La Louviere e Gent, in programma sabato 30 gennaio alle ore 20:45. Un match che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: i padroni di casa cercano punti per allontanarsi dalla parte bassa della classifica, mentre gli ospiti vogliono restare agganciati alla zona alta.

Hai tre possibilità per guardare RAAL La Louviere-Gent in streaming gratis:

Dove vedere RAAL La Louviere-Gent in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che permette di seguire l’incontro live e consultare tutte le statistiche aggiornate in tempo reale presenti sul palinsesto.

    • Il momento delle due squadre

    Il RAAL La Louviere, tredicesimo con 23 punti, sta vivendo una stagione di equilibrio instabile, con la necessità di trovare continuità soprattutto contro avversari di livello superiore. La squadra di Frederic Taquin punta su compattezza e intensità, cercando di sfruttare il fattore campo per strappare punti preziosi.

    Il Gent, quinto a 32 punti, è pienamente inserito nella corsa alle posizioni europee. La formazione allenata da Rik De Mil ha mostrato solidità e qualità offensiva, ma sa di non poter concedere passi falsi contro squadre che lottano nella parte medio-bassa della classifica.

    Le probabili formazioni di RAAL La Louviere-Gent

    Il RAAL La Louviere dovrebbe disporsi con il 3-5-2, modulo che garantisce densità a centrocampo e permette di coprire bene il campo in fase difensiva. Il Gent risponde con il 4-2-3-1, assetto equilibrato che valorizza gli esterni offensivi e il trequartista alle spalle della punta.

    RAAL La Louviere (3-5-2): Peano, Maisonneuve, Okou, Lamego, Gueulette, Benavides, Lahssaini, Maes, Lutonda, Afriyie, Fall. Allenatore: Frederic Taquin

    Gent (4-2-3-1): Roaf, Heydem, Paskotsi, Volckaert, Samoise, Vlieger, Ito, Araujo, Gandelman, Dean, Goore. Allenatore: Rik De Mil

