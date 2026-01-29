Dove vedere RAAL La Louviere-Gent in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che permette di seguire l’incontro live e consultare tutte le statistiche aggiornate in tempo reale presenti sul palinsesto.