Racing-Aldosivi in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Racing Club-Aldosivi, sabato 18 ottobre 2025 alle 00:00 in diretta streaming gratis su Bet365

Stefano Sorce 17 ottobre - 00:29

Sabato 18 ottobre 2025, alle 00:00, Racing Club e Aldosivi si affronteranno in una sfida della Primera Division argentina. Un match che mette di fronte due squadre in momenti molto diversi della stagione. Guarda ora Racing-Aldosivi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre alla gara — Racing Club cerca continuità. Con 15 punti in 12 giornate (4 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte), la squadra di Gustavo Costas ha mostrato segnali di miglioramento: nelle ultime cinque partite ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L’ultima affermazione per 3-1 contro Banfield ha dato fiducia al gruppo, che ora punta a consolidare la propria posizione. Con 13 gol fatti e 13 subiti, la difesa deve ancora trovare solidità, ma il morale è alto.

Aldosivi attraversa un momento complicato. Con soli 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte), la squadra di Guillermo Farré fatica sia in attacco (5 gol segnati) sia in difesa (14 subiti). L’ultima vittoria per 2-0 contro Huracán offre qualche speranza, ma nel complesso la forma recente non lascia ben sperare per questa trasferta.

Le probabili formazioni di Racing-Aldosivi — Il Racing dovrebbe schierare Cambeses in porta, con una difesa formata da Martirena Torres, Di Cesare, Colombo e Rodriguez. Martirena Torres, con la sua velocità, potrebbe essere decisivo sulle fascia, mentre Di Cesare, grazie alla sua forza fisica, dovrebbe garantire solidità al centro della retroguardia. A centrocampo, Zuculini, Forneris e Almendra, che potrebbe creare pericoli con i suoi tiri dalla distanza. In attacco, Solari, Balboa e Conechny potrebbero sfruttare spazi e velocità per rendersi pericolosi.

Mister Farrè, per gli ospiti, dovrebbe partire con Carranza tra i pali, con una linea difensiva composta da Cerato, Moya, Cabral e Roman. Cabral, grazie al suo ottimo intercetto, potrebbe diventare un punto chiave nel fermare le iniziative avversarie. A centrocampo, Guzman, Bochi, Matías García e Serrago dovrebbero gestire la manovra offensiva e difensiva. In attacco, il duo Giani e Cervera potrebbe rappresentare la principale minaccia: Giani, con la sua accelerazione, potrebbe sorprendere i difensori avversari sfruttando ogni spazio.

Racing (4-3-3): Cambeses, M.Torres, Di Cesare, Colombo, Rodriguez, Zuculini, Forneris, Almendra, Solari, Balboa, Conechny. Allenatore: Costas.

Aldosivi (4-4-2): Carranza, Cerato, Moya, Cabral, Roman, Guzman, Bochi, Garcia, Serrago, Giani, Cervera. Allenatore: Farrè.