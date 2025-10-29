Se in Europa i campionati sono iniziati da poco, in Sudamerica siamo alle battute finali. La Copa Libertadores, giunta agli sgoccioli, è pronta ad avere l'ultimo atto, la gran finale. Una delle due semifinali, quella tra Racing e Flamengo, andrà in scena domani alle 01:30 ora italiana. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Racing-Flamengo streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis
Cos'ha raccontato il match d'andata—
Il Flamengo è tra le squadre più in forma del Sudamerica e del Brasile, ed è senz'altro la grande candidata alla vittoria finale, considerando che il Palmeiras ha clamorosamente subito tre reti nel match d'andata contro LDU Quito. La sfida d'andata tra Flamengo e Racing, invece, è terminata 1-0 in favore dei brasiliani. Il Racing Avellaneda sarà spinto dal suo calorosissimo pubblico, che crederà nell'impresa di battere una delle squadre più forti degli ultimi anni. A decidere il match d'andata è stato Jorge Carrascal proprio nei minuti finali. Siamo pronti, quindi, a goderci altri 90 minuti di grande spettacolo.
Le probabili formazioni di Racing-Flamengo—
Il Flamengo conterà sui tanti campioni che può vantare in rosa; il Racing, seppur con una rosa profonda, ha meno tecnica e qualità dei brasiliani. La determinazione, il pubblico, gli occhi iniettati di sangue possono però portare la partita su un piano ben diverso da quello puramente tecnico.
FLAMENGO (4-1-3-2): Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino.
RACING CLUB (4-3-3): Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny; Maravilla Martínez.
