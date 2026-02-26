Racing-Rivadavia: diretta live e probabili formazioni

Racing Club e Independiente Rivadavia si affronteranno giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 21:15 in una sfida importante della Primera División argentina

Stefano Sorce 26 febbraio - 01:36

Racing-Rivadavia apre un confronto affascinante nella notte di giovedì 26 febbraio 2026, con calcio d’inizio previsto alle ore 21:15, in una sfida che può avere un impatto importante sugli equilibri della Primera División. Il Racing vuole sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alle zone alte della classifica, mentre l’Independiente Rivadavia arriva con grande fiducia grazie a un rendimento tra i migliori del campionato.

Vuoi vedere Racing-Rivadavia in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Racing-Rivadavia sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Racing-Rivadavia in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Racing Club ha mostrato un rendimento altalenante nelle ultime settimane, alternando prestazioni convincenti ad altre meno efficaci. La squadra ha dimostrato qualità soprattutto in fase offensiva, riuscendo a creare numerose occasioni, ma ha incontrato difficoltà nel mantenere continuità nei risultati. La sfida rappresenta un’occasione importante per ritrovare stabilità e rilanciare le proprie ambizioni.

L’Independiente Rivadavia, invece, sta vivendo un momento estremamente positivo, con risultati che hanno permesso alla squadra di posizionarsi tra le migliori del campionato. Il gruppo ha mostrato solidità, organizzazione e grande efficacia nelle partite recenti, riuscendo a ottenere vittorie importanti anche in contesti difficili. L’obiettivo ora è quello di confermare questo livello di rendimento e continuare a raccogliere punti preziosi.

Probabili formazioni Racing Club-Rivadavia — Il Racing Club dovrebbe schierarsi con Cambeses tra i pali, difeso da Cannavo, Di Cesare, Pardo e Rojas. A centrocampo spazio a Zuculini, Sosa e Miljevic, mentre Solari, Martinez e Conechny formeranno il tridente offensivo.L’Independiente Rivadavia dovrebbe rispondere con Bolcato in porta, protetto dalla difesa composta da Villalba, Costa e Studer. A centrocampo Osella, Ríos, Florentín ed Elordi avranno il compito di gestire il gioco, mentre Villa, Sartori e Fernández guideranno l’attacco.

Racing Club (4-3-3): Cambeses; Cannavo, Di Cesare, Pardo, Rojas; Zuculini, Sosa, Miljevic; Solari, Martinez, Conechny.

Independiente Rivadavia (3-4-3): Bolcato; Villalba, Costa, Studer; Osella, Ríos, Florentín, Elordi; Villa, Sartori, Fernández.

Vuoi vedere Racing-Rivadavia in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Racing-Rivadavia sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA