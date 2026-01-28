Ad Avellaneda va in scena una partita dal grande peso specifico emotivo. Il Racing punta sul controllo del gioco e sulla qualità offensiva, mentre il Rosario Central si affida alla propria solidità e all’esperienza dei suoi uomini chiave

La Primera División argentina entra nel vivo anche ad Avellaneda, dove mercoledì 28 gennaio alle ore 23:00 si disputa Racing-Rosario Central in una sfida che profuma di grande tradizione. Due squadre storiche, due tifoserie esigenti e un match che arriva in un momento delicato della stagione, con entrambe chiamate a dare segnali forti dopo un avvio poco brillante.

Il momento delle due squadre — Il Racing arriva a questo appuntamento dopo una sconfitta esterna contro il Gimnasia, maturata nonostante un netto predominio territoriale. La Academia ha tenuto il pallone per lunghi tratti, ma ha faticato a trasformare il possesso in occasioni realmente decisive, pagando alcune disattenzioni difensive. Il gol di Tomás Conechny non è bastato a evitare il ko. Guardando alle ultime settimane, il Racing resta comunque una squadra produttiva in zona offensiva, capace di creare molte conclusioni e di mantenere una percentuale di possesso elevata. Il problema, semmai, è l’equilibrio: concedere troppo nelle rare sortite avversarie è un rischio che contro un Rosario Central cinico potrebbe costare caro.

Anche il Rosario Central arriva da una sconfitta, il 2-1 casalingo contro il Belgrano. Una gara combattuta, con buoni numeri offensivi e diverse conclusioni nello specchio, ma decisa da episodi. La rete di Ángel Di María ha confermato il peso specifico del campione argentino, vero faro tecnico ed emotivo della squadra. Nel complesso, il Central appare come una formazione più compatta, meno votata al dominio del gioco ma estremamente ordinata. Concede poco, gestisce bene le fasi difensive e sa colpire quando trova spazi. In trasferta tende ad abbassare il ritmo, puntando sulla qualità dei singoli per cambiare l’inerzia della partita.

Le probabili formazioni di Racing-Rosario — Il Racing Club dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 orientato al possesso. Facundo Cambeses sarà tra i pali, con Martirena e Rojas sugli esterni difensivi e la coppia Colombo–García Basso al centro. In mezzo al campo, Nardoni e Sosa garantiranno equilibrio, mentre Miljevic agirà da raccordo. In attacco, fantasia e mobilità con Carboni e Vergara ai lati di Adrián Martínez, riferimento centrale.

Il Rosario Central, invece, dovrebbe optare per un 4-2-3-1 più prudente ma ricco di qualità tra le linee. Ledesma difenderà la porta, con una difesa fisica guidata da Mallo e Ávila. Ibarra e Pizarro formeranno la diga mediana, mentre sulla trequarti agiranno Giménez, Campaz e soprattutto Di María, alle spalle di Alejo Véliz, incaricato di finalizzare il lavoro offensivo.

Racing Club (4-3-3): Cambeses, Martirena, Colombo, Basso, Rojas, Nardoni, Sosa, Miljevic, Valentin Carboni, Martinez, Duvan Vergara.

Rosario Central (4-2-3-1): Ledesma, Coronel, Mallo, Avila, Sández, Ibarra, Pizarro, Enzo Giménez, Angel Di Maria, Jaminton Campaz, Alejo Veliz.

