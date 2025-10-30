Sarà un confronto ad alta tensione quello in programma a El Sardinero, dove il Racing Santander, lanciatissimo in vetta alla classifica, ospita una Real Sociedad B in grande difficoltà. Due squadre agli antipodi: da un lato la solidità e la fiducia dei padroni di casa, dall’altro una formazione basca in cerca di riscatto. Scopri come seguire la sfida di Serie B spagnola Santander-Real Sociedad B GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Qui Racing Santander—
Il Racing Santander vive un momento d’oro. Sotto la guida di José Alberto López, i cantabrici dominano la LaLiga Hypermotion con 22 punti in 11 partite (7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).L’ultima uscita è stata uno show offensivo: 0-4 in trasferta contro il Logroñés, ennesima dimostrazione della forza e della continuità della squadra.
Qui Real Sociedad B—
Periodo ben diverso per la Real Sociedad B, attualmente 20ª in classifica con soli 9 punti in 10 partite (2 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte).L’ultima giornata ha visto una nuova battuta d’arresto, 1-0 contro il Burgos, con gol incassato nel finale.
Racing Santander-Real Sociedad B, probabili formazioni—
Il Racing Club (4-2-3-1) si presenta con Ezkieta tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Mantilla, Ramón, González e García. In mediana agiscono Gueye e Puerta, coppia di equilibrio e interdizione, mentre il reparto offensivo si affida alla fantasia di Martín, Canales e Vicente, schierati alle spalle della punta Arévalo, incaricata di finalizzare le azioni costruite dalla trequarti.
La Real Sociedad B (4-4-2) risponde con Fraga in porta, difeso da Garro, Beitia, Rodríguez e Kita. A centrocampo spazio a Astiazaran e Carbonell sugli esterni, con Mikel Rodriguez e Balda in posizione centrale per dare solidità e geometrie. In attacco la coppia Carrera–Mariezkurrena avrà il compito di guidare la manovra offensiva e cercare il gol con movimenti complementari
Racing Club (4-2-3-1): Ezkieta, Mantilla, Ramón, González, García, Gueye, Puerta, Martín, Canales, Vicente, Arévalo.
Real Sociedad B (4-4-2): Fraga, Garro, Beitia, Rodríguez, Kita, Astiazaran, Carbonell, Rodriguez, Balda, Carrera, Mariezkurrena.
