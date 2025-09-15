Raiders-Chargers: dove vedere la NFL in Diretta tv e streaming live

Raiders-Chargers: il match divisionale tra Las Vegas e Los Angeles, all'Allegiant Stadium, chiude la Week 2 di NFL

15 settembre 2025

La Week 2 NFL si chiude con un Monday Night Football da brividi: Los Angeles Chargers-Las Vegas Raiders si affrontano all’Allegiant Stadium in una sfida che sa già di playoff. Non è solo un classico scontro di AFC West, ma anche il capitolo più recente di una rivalità che si rinnova sotto la guida di due allenatori destinati alla Hall of Fame: Jim Harbaugh e Pete Carroll.

Harbaugh e Carroll si ritrovano per la nona volta da avversari in NFL: bilancio perfetto (4-4), ma con un ricordo che pesa, la finale NFC 2013, quando Carroll ebbe la meglio. Adesso però la posta in gioco è diversa: entrambe le franchigie inseguono il ritorno al vertice di una division che non vincono da troppo tempo (Chargers dal 2009, Raiders addirittura dal 2002).

Qui Las Vegas Raiders — I Silver & Black hanno aperto la stagione con una vittoria pesante a Foxborough contro i Patriots. Il nuovo asse Carroll–Geno Smith ha subito fatto scintille: il QB ha firmato 362 yard su passaggio, nuovo record di franchigia al debutto.Da segnalare anche il rookie Ashton Jeanty, scelta numero 6 assoluta, autore di un touchdown alla prima in NFL, mostrando potenza e visione da RB1.

Un campanello d’allarme però riguarda Brock Bowers: il tight end All-Pro si è fermato per un problema al ginocchio e resta in dubbio. In caso di forfait, toccherà a Michael Mayer raccogliere il testimone.

Qui Los Angeles Chargers — I Bolts hanno iniziato col botto, andando a vincere in Brasile contro i Chiefs.Il protagonista? Justin Herbert, autore di 318 yard, 3 TD e zero intercetti, in una prova da MVP.

L’attacco ha mostrato profondità: Quentin Johnston (79 yard, 2 TD); Keenan Allen (68 yard, 1 TD); Ladd McConkey (74 yard). A questo si aggiunge un backfield rinnovato con Najee Harris e Omarion Hampton, capace di dare equilibrio a un reparto che negli ultimi anni era troppo dipendente dal braccio di Herbert.

Difensivamente però ci sono problemi: fuori Denzel Perryman e Elijah Molden, due pedine importanti, e resta da valutare Del’Shawn Phillips.