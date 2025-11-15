Rams-Seahawks live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL

Segui Rams-Seahawks in streaming e diretta TV gratis su Sisal: scopri come guardare la partita e tutto quello che c’è da sapere

Michele Massa 15 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 03:51)

Domenica 16 novembre alle ore 22:00 (ora italiana) andrà in scena la sfida di NFL tra Rams e Seahawks.

Il momento delle due squadre — Quella tra Seattle e Los Angeles Rams si preannuncia come la partita più attesa del week-end, un vero e proprio scontro per la leadership della divisione. Le due squadre arrivano all’appuntamento in ottima forma, con un attacco equilibrato che ha fatto la differenza nelle ultime settimane. Entrambe si affidano a un gioco aereo di altissimo livello, con ricevitori esplosivi in grado di fare la differenza, sia in profondità che su tracce più corte. Per i Rams, Puka Nacua si è rivelato una delle sorprese della stagione, supportato da un veterano come Davante Adams, che aggiunge esperienza e capacità di fare la differenza nei momenti decisivi. Dall’altra parte, Seattle può contare su Jaxon Smith-Njigba. Che ha mostrato grande potenziale, supportato da un ex-Ram di altissimo livello come Cooper Kupp. Il quale ha sempre la capacità di cambiare le sorti di una partita con la sua intelligenza e il suo gioco di mani.

Oltre alla forza aerea, entrambe le squadre hanno opzioni valide nel gioco di corsa. Kyren Williams ha dato nuovo vigore all’attacco dei Rams, dimostrandosi un'arma fondamentale per diversificare il gioco, mentre Kenneth Walker è il pilastro della corsa di Seattle, con la capacità di accumulare yard e spaccare in due le difese avversarie. Questi running back sono essenziali per mantenere l’equilibrio offensivo, e il loro impatto potrebbe risultare determinante.

Il confronto tra i due quarterback sarà altrettanto interessante. Matthew Stafford, uno dei passatori più precisi della lega, ha limitato gli errori, con soli due intercetti in tutta la stagione, mantenendo la calma anche sotto pressione. Dall’altra parte, Sam Darnold sta vivendo la sua miglior stagione da professionista. Con una percentuale di completamenti che sfiora il 71% e una media di 9,9 yard per tentativo, sembra aver finalmente trovato l’ambiente ideale per esprimere al massimo il suo talento.

