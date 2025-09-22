I padroni di casa hanno superato il turno in Coppa di Danimarca ma in campionato faticano a trovare continuità, complice anche un attacco poco prolifico. La recente cessione di Florian Danho non ha aiutato, e il rendimento offensivo resta il vero limite. Al Cepheus Park però il Randers ha spesso dato il meglio, vincendo le ultime due sfide interne con risultati larghi (3-2 e 4-0).

Qui Nordsjaelland

Gli ospiti hanno alternato vittorie e sconfitte nelle prime otto giornate (4 successi e 4 ko), mantenendo comunque un vantaggio minimo sul Randers. Il morale è alto dopo il successo contro il Midtjylland e, nonostante fuori casa storicamente rendano meno senza il supporto del sintetico di Farum, in questa stagione la differenza si è vista poco. La sensazione è che possano giocarsi le loro carte almeno alla pari.