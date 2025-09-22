Al Cepheus Park va in scena il Monday Night della Superligaen danese. Randers-Nordsjaelland (lunedì 22 settembre 2025 ore 19:00), due squadre con obiettivi simili, separate da pochi punti in classifica, entrambe reduci da un successo (ospiti da tre di fila) e in cerca di continuità.
RANDERS NORDSJAELLAND DIRETTA TV STREAMING GRATIS - Scopriamo dove vedere il match valido per la nona giornata della Superliga, Randers-Nordsjaelland, in programma lunedì 22 settembre alle ore 19:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Randers—
I padroni di casa hanno superato il turno in Coppa di Danimarca ma in campionato faticano a trovare continuità, complice anche un attacco poco prolifico. La recente cessione di Florian Danho non ha aiutato, e il rendimento offensivo resta il vero limite. Al Cepheus Park però il Randers ha spesso dato il meglio, vincendo le ultime due sfide interne con risultati larghi (3-2 e 4-0).
Qui Nordsjaelland—
Gli ospiti hanno alternato vittorie e sconfitte nelle prime otto giornate (4 successi e 4 ko), mantenendo comunque un vantaggio minimo sul Randers. Il morale è alto dopo il successo contro il Midtjylland e, nonostante fuori casa storicamente rendano meno senza il supporto del sintetico di Farum, in questa stagione la differenza si è vista poco. La sensazione è che possano giocarsi le loro carte almeno alla pari.
Randers-Nordsjaelland, probabili formazioni—
RANDERS (probabile formazione): Storch; Olsen, Hoeegh, Dammers, Dyhr, Mahmoud, Pedersen, Bjoerkengren, Campbell, Greve, Toure. Allenatore: Rasmus Bertelsen
NORDSJAELLAND (probabile formazione): Hansen; Ankersen, Salquist, Markmann, Laehteenmaeki, Yirenkyi, Brink, Roejkjaer, Solbakken, Lind, Prince Junior. Allenatore: Jens Fønsskov Olsen
