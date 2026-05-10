Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 19:00, il Randers ospiterà l’Odense al Cepheus Park Randers in una delle gare più interessanti del turno di Superliga danese. Le due squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti. Il Randers ha ritrovato fiducia grazie al successo ottenuto contro il Vejle nell’ultimo turno, una vittoria importante soprattutto dal punto di vista mentale dopo settimane complicate. L’OB invece cerca immediatamente riscatto dopo la sconfitta interna contro il Silkeborg, ma può aggrapparsi a una tradizione recente estremamente favorevole nei confronti diretti. I numeri infatti sorridono nettamente all’Odense Boldklub, imbattuto nelle ultime nove sfide contro il Randers. Un dato che pesa inevitabilmente anche nell’approccio psicologico alla gara. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RANDERS-ODENSE CLICCA SU BET365.

Dove vedere Randers-Odense in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento del Randers

La squadra di Bertelsen continua a vivere una stagione molto irregolare. I numeri offensivi restano limitati, ma il successo contro il Vejle ha almeno restituito un po’ di fiducia in vista del finale di campionato. Il Randers resta una squadra molto fisica, abituata a giocare partite dure e poco spettacolari. Il problema principale è la difficoltà nel creare tante occasioni pulite, soprattutto contro avversari che gestiscono bene il possesso. Elies Mahmoud rappresenta uno degli uomini più pericolosi, mentre Greve continua a essere il riferimento creativo principale.

Il momento dell'Odense

L’OB arriva invece con statistiche offensive decisamente più interessanti. La squadra di Zorniger produce tanto, tiene il pallone con continuità e prova sempre ad alzare il ritmo della partita. Il problema resta la gestione difensiva: troppe reti subite e una certa fragilità nei momenti di pressione. Nonostante questo, i risultati recenti contro il Randers danno parecchia fiducia alla squadra ospite. Jona Niemiec e Noah Ganaus stanno attraversando un buon momento offensivo e potrebbero creare parecchi problemi alla retroguardia di casa.

Probabili formazioni di Randers-Odense

Il Randers dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Mahmoud e Greve incaricati di dare qualità tra le linee e supportare Caddy davanti. Molto dipenderà anche dalla spinta degli esterni e dalla capacità del centrocampo di spezzare il ritmo del possesso dell’OB.

L'Odense dovrebbe invece presentarsi con il 4-3-1-2 offensivo già visto nelle ultime settimane. Falk sarà il cervello del gioco in mezzo al campo, mentre Niemiec e Ganaus formeranno una coppia offensiva molto mobile e aggressiva.

Randers (4-2-3-1): Izzo; Lissens, Hoeegh, Dammers, Dyhr; Bjoerkengren, Raun Pedersen; Mahmoud, Greve, Klidje; Caddy.

Odense (4-3-1-2): Myhra; Owusu, Bojang, Askou, McCoy; Ejdum, Ouedraogo, Falk; Arp; Ganaus, Niemiec.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RANDERS-ODENSE CLICCA SU BET365.