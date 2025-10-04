Randers-Viborg, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Scopri dove guardare il match, valido per l'undecima giornata del campionato danese.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre - 19:30

Il futuro del calcio sembra aver assunto tratti nordici negli ultimi anni. Ciò grazie al costante aumento di livello delle squadre del nord, tra cui quelle danesi, norvegesi, ma anche svedesi. Nel massimo campionato danese, la prossima giornata metterà l'una di fronte l'altra Randers e Viborg, ricche di giovani calciatori interessanti. L'appuntamento è domani alle 14:00 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Randers-Viborg, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Come arrivano le due squadre al match — Il Randers è quinto in classifica nel campionato norvegese, ma ultimamente pare stia viaggiando a velocità molto più lenta rispetto ad inizio stagione. Infatti, nelle ultime cinque partite ne ha vinte solo due e perdendone addirittura tre, per un totale di sei punti conquistati su quindici a disposizione. Ciò ha portato a perdere di vista la vetta, almeno per il momento. Il primo posto al momento è occupato dall'AGF con 23 punti.

Discorso analogo per il Viborg, con l'unica differenza che approccia alla partita con più consapevolezza e determinazione dato che è reduce da una vittoria. Il 28 settembre, infatti, ha superato il Fredericia 2-1 tra le mura amiche, scacciando i fantasmi. È dunque il momento di cambiare trend e imboccare la strada della vittoria.

Le probabili formazioni di Randers-Viborg — Randers (4-2-3-1): Izzo; Olsen, Hoegh, Dammers, Dyhr; Romer, Bjorkengreng; Mahmoud, Themsen, Greve; Touré.

Viborg (4-3-3): Lund; Mbom, Anyembe, Radic, Kuzmic; Jorgensen, Gronning, Hoedemakers; Jalal, Freriks, Nouck.