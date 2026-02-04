Rangers e Kilmarnock si affrontano a Ibrox in una sfida di Scottish Premiership dagli obiettivi opposti. I padroni di casa puntano a rimanere in scia alla vetta

Stefano Sorce 4 febbraio - 02:29

A Ibrox, mercoledì 4 febbraio 2026 alle 20:45, va in scena Rangers-Kilmarnock, sfida che mette di fronte due squadre agli antipodi della Scottish Premiership. I padroni di casa sono terzi e in piena rincorsa al vertice, mentre gli ospiti navigano nelle zone basse della classifica e cercano continuità dopo un segnale di risveglio.

Dove vedere Rangers-Kilmarnock in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — La stagione dei Rangers ha vissuto una svolta netta. L’avvio disastroso sotto la gestione di Russell Martin – cinque vittorie in 17 partite – ha portato all’esonero di ottobre e all’arrivo di Danny Röhl, chiamato a ricostruire in corsa. L’impatto iniziale del tecnico tedesco non è stato semplice, con tre sconfitte nelle prime cinque gare, ma da quel momento in poi la squadra ha cambiato passo. Nei 19 incontri successivi, i Gers hanno raccolto 12 vittorie, quattro pareggi e appena tre sconfitte tra tutte le competizioni. In campionato il rendimento è stato ancora più convincente: otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, che hanno proiettato i Rangers al terzo posto con 48 punti, a sei lunghezze dalla vetta occupata dall’Hearts. Dopo il ko europeo contro il Porto e il pareggio con l’Hibernian, l’obiettivo è tornare subito al successo per non perdere terreno nella corsa al titolo.

Stagione decisamente complicata per il Kilmarnock, che occupa l’undicesima posizione con 17 punti in 24 partite. Dopo un avvio discreto, con una sola sconfitta nelle prime sette gare, i Killie sono sprofondati in una lunghissima serie negativa: 16 partite senza vittorie, di cui ben 12 perse. Nel weekend, però, è arrivata una boccata d’ossigeno: il 3-0 rifilato all’Aberdeen ha interrotto il digiuno e restituito fiducia alla squadra di Neil McCann, ora chiamata a dimostrare che non si è trattato di un episodio isolato.

Le probabili formazioni di Rangers-Kilmarnock — I Rangers dovrebbero disporsi con un 4-2-3-1 orientato al controllo del gioco. Butland sarà il portiere, con Tavernier, Souttar, Fernandez e Meghoma a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Raskin e Chukwuani garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Moore, Aasgaard e Gassama agiranno alle spalle di Miovski, riferimento offensivo principale.

Il Kilmarnock dovrebbe rispondere con un 4-4-2 compatto e prudente. Roos tra i pali, difesa con Schjonning-Larsen, Brown, Deas e Thompson. A centrocampo Lyons, Watson e Polworth avranno il compito di schermare la difesa, mentre Kiltie agirà più avanzato a supporto della coppia offensiva formata da Anderson e John-Jules.

RANGERS: Butland; Tavernier, Souttar, Fernandez, Meghoma; Raskin, Chukwuani; Moore, Aasgaard, Gassama; Miovski.

KILMARNOCK: Roos; Schjonning-Larsen, Brown, Deas, Thompson; Lyons, Watson, Polworth; Kiltie; Anderson, John-Jules.

