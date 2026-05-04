Rapid Bucarest-Cluj: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superliga rumena su Bet365

Vincenzo Bellino
TENSIONI DERBY CLUJ

Incidenti causati dai tifosi del CFR Cluj, prima del derby con l'U Cluj...

Sfida delicata nel Championship Group di SuperLiga tra Rapid Bucarest e CFR Cluj, con i padroni di casa chiamati a reagire dopo un momento molto complicato. La squadra di Constantin Gâlcă arriva infatti da quattro gare senza vittorie e da due sconfitte consecutive contro U Craiova e Dinamo Bucarest, con appena un gol segnato nelle ultime quattro partite. Il Rapid continua però ad avere buoni numeri nel possesso e nella produzione offensiva, soprattutto in casa, dove mantiene una media di 1.3 reti segnate a partita. Davanti gli uomini più attesi sono Alex Dobre e Daniel Paraschiv, autore di tre gol nelle ultime dieci gare di campionato.

rapid-cluj

Il CFR Cluj, invece, si presenta a Bucarest in crescita e con maggiore fiducia. La formazione allenata da Daniel Pancu ha vinto due partite consecutive senza subire reti, battendo Argeș e Universitatea Cluj entrambe per 1-0. Più in generale il CFR ha conquistato sette vittorie nelle ultime dieci gare di campionato, confermando grande solidità difensiva con appena 0.7 gol concessi di media. Anche i precedenti sorridono agli ospiti: il CFR ha vinto le ultime due sfide contro il Rapid, compreso l’1-0 dello scorso marzo, e non perde al Rapid-Giulești da quattro confronti consecutivi. Guarda ora Rapid Bucarest-Cluj GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Rapid Bucarest-Cluj, probabili formazioni

Rapid Bucarest (4-2-3-1): Iliev (o Briciu); Onea, Pașcanu, Kramer, Borza; Hromada, Grameni; Dobre, Moruțan, Talisson; Paraschiv. Allenatore: Constantin Gâlcă

CFR Cluj (4-2-3-1): Popa; Braun, Sinyan, Huja, Camora; Muhar, Keita; Korenica, Păun, Biliboc; Aliev. Allenatore: Daniel Pancu

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