Sfida delicata nel Championship Group di SuperLiga tra Rapid Bucarest e CFR Cluj, con i padroni di casa chiamati a reagire dopo un momento molto complicato. La squadra di Constantin Gâlcă arriva infatti da quattro gare senza vittorie e da due sconfitte consecutive contro U Craiova e Dinamo Bucarest, con appena un gol segnato nelle ultime quattro partite. Il Rapid continua però ad avere buoni numeri nel possesso e nella produzione offensiva, soprattutto in casa, dove mantiene una media di 1.3 reti segnate a partita. Davanti gli uomini più attesi sono Alex Dobre e Daniel Paraschiv, autore di tre gol nelle ultime dieci gare di campionato.

Il CFR Cluj, invece, si presenta a Bucarest in crescita e con maggiore fiducia. La formazione allenata da Daniel Pancu ha vinto due partite consecutive senza subire reti, battendo Argeș e Universitatea Cluj entrambe per 1-0. Più in generale il CFR ha conquistato sette vittorie nelle ultime dieci gare di campionato, confermando grande solidità difensiva con appena 0.7 gol concessi di media. Anche i precedenti sorridono agli ospiti: il CFR ha vinto le ultime due sfide contro il Rapid, compreso l’1-0 dello scorso marzo, e non perde al Rapid-Giulești da quattro confronti consecutivi. Guarda ora Rapid Bucarest-Cluj GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Rapid Bucarest-Cluj, probabili formazioni

Rapid Bucarest (4-2-3-1): Iliev (o Briciu); Onea, Pașcanu, Kramer, Borza; Hromada, Grameni; Dobre, Moruțan, Talisson; Paraschiv. Allenatore: Constantin Gâlcă

CFR Cluj (4-2-3-1): Popa; Braun, Sinyan, Huja, Camora; Muhar, Keita; Korenica, Păun, Biliboc; Aliev. Allenatore: Daniel Pancu

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