La sfida NBA tra Raptors e Suns si gioca nella notte tra venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo alle ore 00:30. I Raptors cercano una vittoria davanti al proprio pubblico per migliorare il rendimento stagionale e trovare maggiore continuità, mentre i Suns puntano a un successo in trasferta per consolidare la propria posizione nella Western Conference.
La diretta streaming
Raptors-Suns streaming gratis della NBA: dove guardare la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Raptors-Suns in streaming gratis:
Dove vedere Raptors-Suns in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Raptors-Suns è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Raptors-Suns.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Raptors proveranno a imporre ritmo e intensità difensiva per restare competitivi contro un avversario di grande talento offensivo.
I Suns cercheranno di sfruttare la qualità del proprio attacco e la gestione dei possessi chiave per controllare la partita e ottenere una vittoria importante in trasferta.
Per seguire lo streaming gratis di Raptors-Suns, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA