Il Girone B di Serie C propone una sfida di alta classifica allo stadio Benelli, dove sabato 7 febbraio alle ore 17:30 si affrontano Ravenna e Carpi. I padroni di casa occupano il secondo posto con 46 punti e puntano a restare in scia della vetta, mentre gli ospiti, undicesimi a quota 28, cercano continuità per rimanere agganciati alla zona playoff. Una gara che mette in palio punti pesanti, soprattutto per le ambizioni del Ravenna.
Il momento delle due squadre—
Il Ravenna, secondo con 46 punti, arriva a questo appuntamento forte di un rendimento costante e di una classifica che lo vede pienamente in corsa per la promozione. La squadra di Marchionni ha costruito il proprio percorso su solidità e organizzazione, cercando di imporre ritmo e controllo soprattutto nelle gare casalinghe.
Il Carpi, undicesimo a 28 punti, vive una stagione più altalenante ma resta ancora in corsa per obiettivi importanti. La formazione di Cassani punta a trovare maggiore continuità, cercando di sfruttare al meglio le occasioni concesse anche contro avversari di alto livello.
Le probabili formazioni—
Il Ravenna dovrebbe confermare il 3-5-2, un modulo che garantisce densità in mezzo al campo e buona copertura difensiva, con esterni chiamati a dare ampiezza e a supportare la manovra offensiva.
Il Carpi risponde con il 3-4-2-1, assetto che punta sull’equilibrio tra i reparti e sulla qualità tra le linee, con i trequartisti pronti a sostenere l’unica punta e a creare soluzioni negli ultimi metri.
Ravenna (3-5-2): Anacoura, Donati, Bianconi, Solini, Pozzo, Lonardi, Tenkorang, Rossetti, Rrapaj, Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni
Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Rossini, Panelli, Zagnoni, Cecotti, Rosetti, Figoli, Verza, Cortesi, Casarini, Sall. Allenatore: Stefano Cassani
