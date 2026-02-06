derbyderbyderby streaming Ravenna-Carpi streaming gratis: formazioni e diretta tv live

La diretta streaming

FESTA RAVENNA NEL DERBY
Ravenna-Carpi streaming gratis: formazioni e diretta tv live
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone B di Serie C propone una sfida di alta classifica allo stadio Benelli, dove sabato 7 febbraio alle ore 17:30 si affrontano Ravenna e Carpi. I padroni di casa occupano il secondo posto con 46 punti e puntano a restare in scia della vetta, mentre gli ospiti, undicesimi a quota 28, cercano continuità per rimanere agganciati alla zona playoff. Una gara che mette in palio punti pesanti, soprattutto per le ambizioni del Ravenna.

Hai tre possibilità per guardare Ravenna-Carpi in streaming gratis:

Dove vedere Ravenna-Carpi in diretta TV e streaming LIVE

La partita è visibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla diretta e seguire l’incontro live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un conto attivo

  • Cercare Ravenna-Carpi nel palinsesto Live

    Il momento delle due squadre

    Il Ravenna, secondo con 46 punti, arriva a questo appuntamento forte di un rendimento costante e di una classifica che lo vede pienamente in corsa per la promozione. La squadra di Marchionni ha costruito il proprio percorso su solidità e organizzazione, cercando di imporre ritmo e controllo soprattutto nelle gare casalinghe.

    Il Carpi, undicesimo a 28 punti, vive una stagione più altalenante ma resta ancora in corsa per obiettivi importanti. La formazione di Cassani punta a trovare maggiore continuità, cercando di sfruttare al meglio le occasioni concesse anche contro avversari di alto livello.

    Le probabili formazioni

    Il Ravenna dovrebbe confermare il 3-5-2, un modulo che garantisce densità in mezzo al campo e buona copertura difensiva, con esterni chiamati a dare ampiezza e a supportare la manovra offensiva.

    Il Carpi risponde con il 3-4-2-1, assetto che punta sull’equilibrio tra i reparti e sulla qualità tra le linee, con i trequartisti pronti a sostenere l’unica punta e a creare soluzioni negli ultimi metri.

    Ravenna (3-5-2): Anacoura, Donati, Bianconi, Solini, Pozzo, Lonardi, Tenkorang, Rossetti, Rrapaj, Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni

    Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Rossini, Panelli, Zagnoni, Cecotti, Rosetti, Figoli, Verza, Cortesi, Casarini, Sall. Allenatore: Stefano Cassani

