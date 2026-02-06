Il Girone B di Serie C propone una sfida di alta classifica allo stadio Benelli, dove sabato 7 febbraio alle ore 17:30 si affrontano Ravenna e Carpi . I padroni di casa occupano il secondo posto con 46 punti e puntano a restare in scia della vetta, mentre gli ospiti, undicesimi a quota 28, cercano continuità per rimanere agganciati alla zona playoff. Una gara che mette in palio punti pesanti, soprattutto per le ambizioni del Ravenna.

Dove vedere Ravenna-Carpi in diretta TV e streaming LIVE

La partita è visibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla diretta e seguire l’incontro live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.