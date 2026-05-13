La sfida tra Ravenna e Cittadella si preannuncia una delle più delicate e interessanti di questo turno playoff di Serie C. Dopo il 2-2 maturato nella gara d’andata al “Tombolato”, tutto resta completamente aperto, ma con un dettaglio che può fare enorme differenza: il Ravenna avrà dalla sua il fattore campo e soprattutto il vantaggio del miglior piazzamento in regular season, che permetterebbe ai romagnoli di qualificarsi anche in caso di pareggio al termine dei 90 minuti. Guarda ora il Match Ravenna-Cittadella GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Ilarriva alla sfida con entusiasmo e fiducia dopo la grande rimonta ottenuta all’andata, quando sotto di due gol è riuscito a reagire con carattere strappando un pareggio pesantissimo. La squadra dista vivendo un momento positivo soprattutto davanti al proprio pubblico, dove non perde da diverse settimane, e sembra aver trovato solidità sia mentale che tattica. I giallorossi danno l’impressione di essere una squadra molto matura, capace di soffrire e poi colpire nei momenti giusti, conriferimento offensivo efondamentale negli equilibri del centrocampo.Il, invece, arriva con la consapevolezza di essersi complicato da solo il cammino dopo aver sprecato il doppio vantaggio nella gara d’andata. La squadra di Iori però ha già dimostrato in questi playoff di avere carattere e capacità di reagire anche nei momenti difficili. I veneti sanno di dover vincere e probabilmente proveranno ad alzare subito il ritmo della partita, affidandosi soprattutto alla qualità offensiva di Rabbi e all’esperienza di. La pressione sarà inevitabilmente tutta sulle loro spalle, perché ilpuò permettersi anche una gestione più prudente della gara.

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Ravenna-Cittadella: probabili formazioni

Ravenna (4-3-3): Anacoura; Donati, Bani, Bianconi, Esposito; Di Marco, Tenkorang, Viola; Dal Pozzo, Fischnaller, Okaka. Allenatore: Andrea Mandorlini.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Rizza, Salvi, Zilio, Redolfi; Vita, Barberis, D’Alessio; Rabbi; Falcinelli, Anastasia. Allenatore: Manuel Iori.

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