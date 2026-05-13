Ravenna-Cittadella: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365
Il Cittadella vince sempre e scalda lo speaker per il derby contro il Venezia...
La sfida tra Ravenna e Cittadella si preannuncia una delle più delicate e interessanti di questo turno playoff di Serie C. Dopo il 2-2 maturato nella gara d’andata al “Tombolato”, tutto resta completamente aperto, ma con un dettaglio che può fare enorme differenza: il Ravenna avrà dalla sua il fattore campo e soprattutto il vantaggio del miglior piazzamento in regular season, che permetterebbe ai romagnoli di qualificarsi anche in caso di pareggio al termine dei 90 minuti. Guarda ora il Match Ravenna-Cittadella GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
La sfida Ravenna-Cittadella è disponibile anche su Vincitù, clicca qui per vedere GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE la sfida
Dove vedere la Serie C in Streaming e in TvRAVENNA CITTADELLA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Ravenna e Cittadella e in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365 o Vincitù
Come accedere allo streaming:
- Registrarsi o accedere al conto di Bet365 o Vincitù
- Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
- Cercare la sfida Ravenna-Cittadella nel palinsesto Live
Qui RavennaIl Ravenna arriva alla sfida con entusiasmo e fiducia dopo la grande rimonta ottenuta all’andata, quando sotto di due gol è riuscito a reagire con carattere strappando un pareggio pesantissimo. La squadra di Mandorlini sta vivendo un momento positivo soprattutto davanti al proprio pubblico, dove non perde da diverse settimane, e sembra aver trovato solidità sia mentale che tattica. I giallorossi danno l’impressione di essere una squadra molto matura, capace di soffrire e poi colpire nei momenti giusti, con Fischnaller riferimento offensivo e Tenkorang fondamentale negli equilibri del centrocampo.
Qui CittadellaIl Cittadella, invece, arriva con la consapevolezza di essersi complicato da solo il cammino dopo aver sprecato il doppio vantaggio nella gara d’andata. La squadra di Iori però ha già dimostrato in questi playoff di avere carattere e capacità di reagire anche nei momenti difficili. I veneti sanno di dover vincere e probabilmente proveranno ad alzare subito il ritmo della partita, affidandosi soprattutto alla qualità offensiva di Rabbi e all’esperienza di Falcinelli. La pressione sarà inevitabilmente tutta sulle loro spalle, perché il Ravenna può permettersi anche una gestione più prudente della gara.
SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE
Ravenna-Cittadella: probabili formazioni
Ravenna (4-3-3): Anacoura; Donati, Bani, Bianconi, Esposito; Di Marco, Tenkorang, Viola; Dal Pozzo, Fischnaller, Okaka. Allenatore: Andrea Mandorlini.
Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Rizza, Salvi, Zilio, Redolfi; Vita, Barberis, D’Alessio; Rabbi; Falcinelli, Anastasia. Allenatore: Manuel Iori.
Guarda ora il match Ravenna-Cittadella GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
La sfida Ravenna-Cittadella è disponibile anche su Vincitù, clicca qui per vedere GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE la sfida
© RIPRODUZIONE RISERVATA