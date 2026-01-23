Dove vedere Ravenna-Guidonia in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Ravenna-Guidonia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 17:32)

Il Ravenna torna davanti al proprio pubblico allo stadio Bruno Benelli sabato 24 gennaio 2026, con fischio d’inizio fissato alle 17:30, per affrontare il Guidonia Montecelio 1937. Il match, valido per la 23ª giornata del Girone B di Serie C, mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe coinvolte nella corsa ai playoff, in un confronto che promette equilibrio e intensità.

Il momento delle due squadre — La formazione guidata da Marco Marchionni occupa attualmente la seconda posizione in classifica con 42 punti, a sette lunghezze dalla capolista Arezzo. Il cammino dei romagnoli racconta di 13 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, con un saldo reti positivo (33 gol realizzati, 21 subiti). Al Benelli, il Ravenna ha costruito gran parte della propria classifica: 23 punti in 10 gare interne, frutto di sette successi, due pareggi e una sola sconfitta, secondo miglior rendimento casalingo del girone.

Situazione differente per il Guidonia Montecelio, che staziona in ottava posizione con 28 punti, in coabitazione con la Pianese. Il bilancio parla di 7 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, con perfetta parità anche nella differenza reti (19 fatti, 19 subiti). La squadra di Ciro Ginestra non vince in campionato dal 30 novembre, quando si impose 2-1 sul campo della Ternana, e da allora ha collezionato quattro pareggi e due sconfitte casalinghe. In trasferta, però, il Guidonia resta una delle squadre più temibili del girone, con il terzo miglior rendimento esterno: 18 punti in 11 gare, grazie a cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Le probabili formazioni di Ravenna-Guidonia — Marchionni dovrebbe confermare il 3-4-3, con Italeng riferimento offensivo supportato da Viola e Spini. In difesa spazio a Bianconi, Esposito e Solini davanti ad Anacoura. Il Guidonia di Ginestra risponde con il consueto 3-5-2: Starita e Zuppel guideranno l’attacco, con Santoro in regia e Sannipoli e Tascone mezzali.

Ravenna (3-4-3): Anacoura; Bianconi, Esposito, Solini; Corsinelli, Da Pozzo, Rossetti, Rrapaj; Viola, Italeng, Spini.Allenatore: Marco Marchionni

Guidonia Montecelio (3-5-2): Avella; Vitturini, Esempio, Frascatore; Zappella, Sannipoli, Santoro, Tascone, Viteritti; Starita, Zuppel. Allenatore: Ciro Ginestra