Non perdere Ravenna-Juventus Next Gen: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 14:32)

Sfida d’alta classifica nel Girone B di Serie C: allo Stadio Comunale Bruno Benelli arriva la Juventus Next Gen per un confronto che può incidere in maniera significativa sugli equilibri della zona playoff. Il big match è in programma domenica 15 febbraio alle ore 14:30, in un impianto che si preannuncia caldo e pronto a sostenere i padroni di casa.

Hai tre possibilità per vedere Valencia-Athletic Club in streaming gratis

Dove vedere Ravenna-Juventus Next Gen in diretta TV e streaming gratis — Ravenna-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Ravenna-Juventus Next Gen sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Ravenna occupa attualmente il secondo posto nel Gruppo B, posizione che testimonia la solidità del percorso fatto finora. Tuttavia, nelle ultime cinque giornate il rendimento è stato meno lineare: due vittorie, due pareggi e una sconfitta raccontano di una squadra che alterna ottime prestazioni a qualche passaggio a vuoto. Restare agganciati alla vetta e difendere il podio sarà fondamentale per affrontare con serenità la fase decisiva del campionato.

La Juventus Next Gen, pur essendo due posizioni più in basso, è probabilmente la squadra più in forma tra le due. I bianconeri hanno ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite, compreso il convincente 0-3 sul campo del Torres, risultato che ha rafforzato fiducia ed entusiasmo nel gruppo. Il progetto tecnico continua a crescere e la squadra sta mostrando maturità, soprattutto nelle gare esterne.

Le probabili formazioni di Ravenna-Juventus Next Gen — La formazione di casa scende in campo con un dinamico 4-3-1-2, in cui le due punte sono Italeng e Fischnaller, coadiuvati da Viola alle loro spalle. Brabimbilla invece schiera i suoi con una difesa a tre, un centrocampo folto ed una sola punta, Guerra, supportato da Puczka e Cerri.

RAVENNA (4-3-1-2): Anacoura; Corsinelli, Esposito, Bianconi, Bani; Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Viola; Fischnaller, Italeng. All. Mandorlini.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Mulazzi, Macca, Faticanti, Gunduz, Puczka; Cerri, Guerra. All. Brambilla.