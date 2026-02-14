derbyderbyderby streaming Ravenna-Juventus Next Gen, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Ravenna-Juventus Next Gen: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Sfida d’alta classifica nel Girone B di Serie C: allo Stadio Comunale Bruno Benelli arriva la Juventus Next Gen per un confronto che può incidere in maniera significativa sugli equilibri della zona playoff. Il big match è in programma domenica 15 febbraio alle ore 14:30, in un impianto che si preannuncia caldo e pronto a sostenere i padroni di casa.

Dove vedere Ravenna-Juventus Next Gen in diretta TV e streaming gratis

Ravenna-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

    • Il momento delle due squadre

    Il Ravenna occupa attualmente il secondo posto nel Gruppo B, posizione che testimonia la solidità del percorso fatto finora. Tuttavia, nelle ultime cinque giornate il rendimento è stato meno lineare: due vittorie, due pareggi e una sconfitta raccontano di una squadra che alterna ottime prestazioni a qualche passaggio a vuoto. Restare agganciati alla vetta e difendere il podio sarà fondamentale per affrontare con serenità la fase decisiva del campionato.

    La Juventus Next Gen, pur essendo due posizioni più in basso, è probabilmente la squadra più in forma tra le due. I bianconeri hanno ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque partite, compreso il convincente 0-3 sul campo del Torres, risultato che ha rafforzato fiducia ed entusiasmo nel gruppo. Il progetto tecnico continua a crescere e la squadra sta mostrando maturità, soprattutto nelle gare esterne.

    Le probabili formazioni di Ravenna-Juventus Next Gen

    La formazione di casa scende in campo con un dinamico 4-3-1-2, in cui le due punte sono Italeng e Fischnaller, coadiuvati da Viola alle loro spalle. Brabimbilla invece schiera i suoi con una difesa a tre, un centrocampo folto ed una sola punta, Guerra, supportato da Puczka e Cerri.

    RAVENNA (4-3-1-2): Anacoura; Corsinelli, Esposito, Bianconi, Bani; Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Viola; Fischnaller, Italeng. All. Mandorlini.

    JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Mulazzi, Macca, Faticanti, Gunduz, Puczka; Cerri, Guerra. All. Brambilla.

