Non perdere Ravenna-Livorno: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 17:32)

La prossima giornata di Serie C propone una sfida interessante tra Ravenna e Livorno, in programma sabato 21 marzo alle 17:30 allo Stadio Comunale Bruno Benelli. Si tratta di un confronto importante soprattutto per gli equilibri del Girone B: i padroni di casa vogliono consolidare la loro posizione nelle zone alte, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per restare in corsa per un posto nei playoff.

Dove vedere Ravenna-Livorno in diretta TV e streaming gratis — Ravenna-Livorno sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Il Ravenna occupa attualmente il terzo posto con 58 punti, ma si trova in una sorta di “terra di mezzo” tra chi lo precede e chi lo insegue. Il distacco dalla seconda posizione è significativo, così come il margine sulla quarta, e questo rende ancora più importante trovare continuità. Tuttavia, il momento non è dei migliori: nelle ultime quattro partite sono arrivati tre pareggi e una sconfitta, un rendimento che ha rallentato la corsa dei romagnoli.

Il Livorno, undicesimo in classifica, continua a inseguire l’obiettivo playoff, ma il recente andamento non ha aiutato. I toscani hanno raccolto pochi punti nelle ultime settimane e l’ultima vittoria risale al 21 febbraio contro il Pineto. Serve quindi una svolta per rientrare pienamente nella lotta e per dare nuova linfa alle ambizioni stagionali.

Le probabili formazioni di Ravenna-Livorno — La formazione di casa si affida al 4-2-3-1 in cui l'unico riferimento offensivo sarà Okaka. Gli ospiti, dal canto loro, rispondono con un modulo leggermente diverso nella zona offensiva. Ci saranno infatti due punte, Dionisi e Malagrida, assistiti da Peralta.

Ravenna (4-2-3-1): Poluzzi; Donati, Esposito, Solini, Bani; Mandorlini, Scaringi; Tenkorang, Lonardi, Fischnaller; Okaka. All. Mandorlini

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Camporese, Falasco; Biondi, Hamlili, Bonassi; Peralta; Dionisi, Malagrida. All. Venturato