Ravenna-Perugia: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Michele Massa 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 20:34)

La Serie C torna in campo e domani sera alle ore 20:30 andrà in scena per il girone B la sfida tra Ravenna e Perugia. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Ravenna-Perugia in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà visibile in streaming live su Bet365 per gli utenti già registrati, in programma venerdì 19 settembre alle ore 20:30.

Il momento delle due squadre — Il Ravenna si trova attualmente al secondo posto con 9 punti, frutto di tre successi e una sconfitta, e un saldo reti di 8 gol realizzati e 5 incassati. La formazione allenata da Marco Marchionni ha mostrato grande compattezza, in particolare davanti al proprio pubblico, dove ha centrato due vittorie su due partite disputate.

Sul fronte opposto, il Perugia attraversa un momento complicato: occupa il diciassettesimo posto con appena 3 punti, arrivati da tre pareggi e una sconfitta, con 3 reti messe a segno e 5 subite. La squadra di Vincenzo Cangelosi non è ancora riuscita a vincere lontano dal proprio stadio, raccogliendo due pareggi e una sconfitta nelle trasferte. Questa disparità di rendimento fa pendere il pronostico dalla parte del Ravenna, anche se nel calcio le sorprese non mancano mai.

Le probabili formazioni di Ravenna-Perugia — RAVENNA (4-4-2): Tomei; Shiba, Codromaz, Boccaccini, Zanoni; Ferretti, Esposito, Fiorani, Papa; Martignago, Sereni

PERUGIA (4-3-2-1): Minelli; Rosi, Negro, Monaco, Crialese; Kouan, Burrai, Sounas; Elia, Minesso; Murano