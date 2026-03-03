Ravenna-Pianese: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Ravenna-Pianese in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 16:27)

Mercoledì 4 marzo 2026, alle 20:30, andrà in scena un confronto importante nel campionato di Serie C girone B: il Ravenna Calcio ospiterà l’US Pianese.

Il momento delle due squadre — La formazione di casa arriva all’appuntamento al terzo posto in classifica con 56 punti, grazie a 17 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, con un bilancio reti di 41 gol segnati e 26 subiti. Il rendimento interno del Ravenna è stato particolarmente brillante: davanti al proprio pubblico la squadra ha conquistato 11 successi, 2 pareggi e appena una sconfitta, numeri che rafforzano il suo ruolo di favorita.

La Pianese, invece, occupa la settima posizione con 39 punti, frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte. Il rendimento lontano da casa è stato piuttosto altalenante, con 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ma la squadra ha comunque dimostrato di poter strappare risultati utili anche in trasferta.

Nel confronto più recente tra le due formazioni, il Ravenna è riuscito a imporsi 1-0 fuori casa, un risultato che evidenzia il buon momento nei precedenti contro la Pianese.

Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo un pareggio nell’ultimo turno, ma la continuità di rendimento del Ravenna e la solidità del reparto difensivo rendono la sfida particolarmente interessante e potenzialmente importante per il prosieguo della stagione di entrambe.