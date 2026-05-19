Dove vedere Ravenna-Salernitana in diretta tv e streaming gratis

La Salernitana di Serse Cosmi continua la sua corsa verso la Serie B. La prossima partita della formazione campana sarà contro il Ravenna, in un match in cui parte in vantaggio per il risultato di 2-0 strappato tra le mura amiche dell'Arechi. La partita dello Stadio Bruno Benelli inizierà alle 20:00 di domani, 20 maggio, e rappresenta uno dei passaggi decisivi per i playoff di categoria. Per scoprire come fare per seguire la partita senza perdere nemmeno un minuto, continua a leggere l'articolo. In questa sede, approfondiremo il momento di forma della squadra di Serse Cosmi.

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Il momento di forma della Salernitana

La Salernitana si è resa protagonista di una stagione particolare. I tifosi granata hanno vissuto un'altalena di emozioni dato che la squadra era partita fortissimo ad inizio campionato. A metà stagione, però, i risultati sono iniziati a diventare altalenanti a seguito di numerose sconfitte e pareggi, che hanno fatto scivolare la Salernitana nella parte bassa della zona playoff. Da quando è finito il Girone C e sono iniziati i playoff, però, la Salernitana è ritornata a macinare un gran gioco e ad essere dominante. La formazione di Serse Cosmi ha infatti sconfitto la sorprendente Casertana nel confronto tra andata e ritorno per un complessivo di 4-3, e adesso è ad un passo dall'eliminare anche il Ravenna. Infatti, come scritto nei paragrafi precedenti, allo Stadio Benelli si presenta addirittura con un doppio vantaggio. La squadra granata, anche in trasferta, si affiderà al suo bomber Lescano.

La probabili formazione della Salernitana

Molto probabilmente Serse Cosmi confermerà l'undici sceso in campo nel match dell'Arechi, che ha portato la Salernitana a presentarsi domani con un grande vantaggio. Infatti, al Ravenna serve vincere con più di due gol di scarto per continuare a sognare la promozione in Serie B. Per quanto riguarda la probabile formazione dei granata, non c'è dubbio che ci sarà Franco Ferrari, il numero 10, ma attenzione anche a Ismail Achik. In attacco, insieme a Ferrari, ci sarà Lescano, decisivo nella gara d'andata.

Salernitana (3-5-2): A. Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, de Boer, Tascone, Villa, Ferraris; Ferrari, Lescano. Allenatore: Cosmi.

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