Ravenna-Ternana, settima giornata del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 21:01)

Al Comunale Bruno BenelliRavenna-Ternana è una delle sfide più interessanti del Gruppo B di Serie C (sabato 27 settembre, calcio d'inizio alle 15:00). Padroni di casa in vetta alla classifica insieme all'Arezzo, a quota 15; ospiti in ripresa, nonostante le problematiche societarie, in piena corsa play-off e a caccia di un successo che sarebbe pesantissimo e potrebbe rilanciare definitivamente la truppa di Liverani.

Ravenna-Ternana: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming — RAVENNA TERNANA SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Con Bet365 puoi seguire Ravenna-Ternana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Ravenna-Ternana in diretta streaming. La partita, in programma sabato 27 settembre alle ore 15:00, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Ravenna — Il Ravenna Calcio si presenta a questa sfida con una forma smagliante: 15 punti conquistati in 6 giornate e un secondo posto che fa sognare i tifosi. La squadra di Marco Marchionni ha dimostrato di avere il piede caldo in attacco (13 gol realizzati) e una retroguardia solida (solo 8 reti concesse). In casa, i giallorossi hanno costruito un vero e proprio fortino: 3 vittorie su 3 al "Benelli". L’ultima uscita, il 2-1 esterno contro il Carpi, ha confermato carattere e continuità, rendendo il Ravenna una delle candidate più serie alla lotta per il primato.

Qui Ternana — La Ternana di Fabio Liverani arriva a Ravenna con 10 punti in classifica e la voglia di fare il salto di qualità. I rossoverdi, settimi in graduatoria, hanno alternato buone prestazioni a qualche inciampo: 3 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte, con 9 gol all’attivo e 6 al passivo. Fuori casa il rendimento è incostante (1 successo, 1 pareggio e 1 ko), ma la vittoria nell’ultimo turno contro il Pontedera (2-1) ha riportato fiducia. La “Fere” sa come colpire e ha già dimostrato in passato di poter mettere in difficoltà il Ravenna, battendolo nello scontro diretto più recente.

Ravenna-Ternana, probabili formazioni — RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Solini, Esposito, Donati; Corsinelli, Tenkorang, Di Marco, Lonardi, Rrapaj; Spini, Motti. Allenatore: Marco Marchionni

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Garetto, Tripi, Ndrecka; Orellana; Durmush, Dubickas. Allenatore: Fabio Liverani