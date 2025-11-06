Al Bruno Benelli di Ravenna si accendono i riflettori per una sfida dal sapore opposto: da una parte il Ravenna, lanciatissimo nella corsa al primo posto; dall’altra la Torres, precipitata in una crisi di risultati e di identità. Appuntamento Sabato 8 novembre 2025, alle 17:30. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone B) Ravenna-Torres GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Diretta Tv e Streaming Gratis
Ravenna-Torres: dove vedere la Serie C in Diretta TV Live e in Streaming
Ravenna-Torres: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming—
RAVENNA TORRES DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Con Bet365 puoi seguire Lecco-Arzignano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida tra Lecco e Arzignano.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Ravenna-Torres, probabili formazioni—
3-5-2 per il Ravenna con Anacoura tra i pali, difesa a tre con Esposito, Solini, Scaringi; a centrocampo Donati e Rrapaj sugli esterni, mentre Rossetti, Tenkorang, Lonardi agiranno in mezzo. In avanti il duo offensivo è formato da Spini, Luciani.
La Torres risponde con un 4-3-2-1; davanti a Zaccagno, linea difensiva a quattro formata da Zambataro, Fabriani, Antonelli, Mercadante. Davanti alla difesa agiranno Sala, Giorico e Marsala, con Mastinu e Lunghi sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Musso.
RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Esposito, Solini, Scaringi; Donati, Rossetti, Tenkorang, Lonardi, Rrapaj; Spini, Luciani. Allenatore: Marco Marchionni
TORRES (4-3-2-1): Zaccagno; Zambataro, Fabriani, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico, Masala; Mastinu, Lunghi; Musso. Allenatore: Marco Sanna
Non perderti la Serie C: segui LIVE Ravenna-Torres, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA