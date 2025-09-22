derbyderbyderby streaming Ravens-Lions: dove vedere la NFL in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Ravens-Lions: dove vedere la NFL in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Ravens-Lions: il match divisionale tra Baltimora e Detroit, all M&T Bank Stadium, chiude la Week 3 di NFL
La Week 3 della NFL si chiude con un Monday Night che profuma già di playoff: Ravens-Lions. Al M&T Bank Stadium di Baltimora va in scena una sfida, quella tra Baltimora Detroit che potrebbe rappresentare una gustosa anteprima da Super Bowl. Entrambe le squadre sono reduci da una stagione 2024 interrotta nel Divisional Round e cercano conferme in questo inizio di campionato.

Dove vedere Ravens-Lions in diretta TV e in streaming LIVE

RAVENS LIONS NFL STREAMING LIVE DIRETTA TV - Dove vedere Ravens-Lions ? Il match divisionale tra Baltimora Ravens e Detroit Lions GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati.

Qui Ravens

I Ravens (1-1) hanno iniziato la stagione con un’altalena di emozioni: prima il crollo finale contro i Bills, poi la reazione furiosa con una vittoria schiacciante sui Browns, mettendo a referto oltre 40 punti. La squadra di John Harbaugh resta una delle più solide della AFC, con un Lamar Jackson ancora in grande forma e determinato a mantenere la sua imbattibilità nei confronti di Jared Goff (3-0 nei precedenti). Occhi puntati anche su Derrick Henry, devastante all’esordio ma spento nella seconda settimana: contro la rocciosa difesa dei Lions, l’ex Titans dovrà ritrovare subito efficacia per dare equilibrio all’attacco.

Qui Lions

I Lions (1-1) hanno vissuto lo stesso andamento altalenante. Dopo la sconfitta contro i Packers che ha acceso dubbi sulla loro profondità dopo i cambi nello staff tecnico, Detroit ha reagito con una vittoria spettacolare contro i Bears (52-21), dimostrando che il potenziale offensivo resta intatto. Jared Goff, reduce da cinque touchdown nella Week 2, cercherà di ribaltare la maledizione contro Jackson e i Ravens, mentre la difesa di Dan Campbell dovrà confermare la solidità vista nel 2023 e limitare le corse di Henry. La partita rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se i Lions possono davvero confermarsi come contender nella NFC.

