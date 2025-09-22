Ravens-Lions: dove vedere la NFL in Diretta Tv e in Streaming Gratis

La Week 3 della NFL si chiude con un Monday Night che profuma già di playoff: Ravens-Lions . Al M&T Bank Stadium di Baltimora va in scena una sfida, quella tra Baltimora e Detroit che potrebbe rappresentare una gustosa anteprima da Super Bowl . Entrambe le squadre sono reduci da una stagione 2024 interrotta nel Divisional Round e cercano conferme in questo inizio di campionato.

I Ravens (1-1) hanno iniziato la stagione con un’altalena di emozioni: prima il crollo finale contro i Bills, poi la reazione furiosa con una vittoria schiacciante sui Browns, mettendo a referto oltre 40 punti. La squadra di John Harbaugh resta una delle più solide della AFC, con un Lamar Jackson ancora in grande forma e determinato a mantenere la sua imbattibilità nei confronti di Jared Goff (3-0 nei precedenti). Occhi puntati anche su Derrick Henry , devastante all’esordio ma spento nella seconda settimana: contro la rocciosa difesa dei Lions, l’ex Titans dovrà ritrovare subito efficacia per dare equilibrio all’attacco.

Qui Lions

I Lions (1-1) hanno vissuto lo stesso andamento altalenante. Dopo la sconfitta contro i Packers che ha acceso dubbi sulla loro profondità dopo i cambi nello staff tecnico, Detroit ha reagito con una vittoria spettacolare contro i Bears (52-21), dimostrando che il potenziale offensivo resta intatto. Jared Goff, reduce da cinque touchdown nella Week 2, cercherà di ribaltare la maledizione contro Jackson e i Ravens, mentre la difesa di Dan Campbell dovrà confermare la solidità vista nel 2023 e limitare le corse di Henry. La partita rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se i Lions possono davvero confermarsi come contender nella NFC.