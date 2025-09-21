Rayo Vallecano-Celta Vigo sfida valida per la quinta giornata della Liga. Protagoniste di una prima parte di stagione sottotono, la prossima sfida di campionato sarà un banco di prova importante per entrambe le compagini che cercheranno di tenersi lontano dalle zone pericolose della classifica di Liga.
Qui Rayo Vallecano—
Il Rayo Vallecano arriva a questa sfida con un rendimento piuttosto altalenante ma comunque incoraggiante. La squadra di Iñigo Pérez ha mostrato solidità soprattutto tra le mura amiche, come dimostra il pareggio contro il Barcellona, ottenuto con grande compattezza e attenzione difensiva.
Nonostante l’assenza di alcuni elementi centrali della retroguardia, il Rayo ha saputo reggere bene, affidandosi alla coppia difensiva di riferimento. In attacco, la squadra riesce a creare occasioni grazie a giocatori dinamici e tecnici, con de Frutos come principale punto di riferimento e il supporto di Diaz e García che mettono costantemente in difficoltà le difese avversarie.
Qui Celta Vigo—
Il Celta Vigo, invece, si presenta con un percorso più regolare ma senza acuti, avendo collezionato quattro pareggi consecutivi nelle ultime uscite. La squadra di Claudio Giráldez González mostra compattezza e una discreta capacità di gestione del gioco, ma in trasferta evidenzia qualche incertezza difensiva che potrebbe penalizzarla.
L’attacco, guidato da giocatori di talento come Iago Aspas e Borja Iglesias, è sempre pericoloso, ma tende a non essere continuo nel finalizzare le azioni. Il centrocampo lavora con intensità, garantendo possesso e copertura, ma la squadra soffre leggermente nelle situazioni di pressione e negli spazi concessi agli avversari. In generale, il Celta appare solido ma poco incisivo, particolarmente lontano dal proprio stadio, dove la mancanza di continuità sotto porta può diventare un fattore decisivo.
Rayo Vallecano-Celta Vigo, probabili formazioni—
RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Cárdenas; Espino, Lejeune, Mumin, Ratiu; Óscar Valentín, Unai López; Álvaro García, Isi, Jorge de Frutos; Nteka. Allenatore: Iñigo Pérez
CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Marcos Alonso, Starfelt, Manquillo; Hugo Álvarez, Beltrán, Moriba, Mingueza; Alfon, Durán, Aspas. Allenatore: Claudio Giráldez González
