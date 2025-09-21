Il Rayo Vallecano arriva a questa sfida con un rendimento piuttosto altalenante ma comunque incoraggiante. La squadra di Iñigo Pérez ha mostrato solidità soprattutto tra le mura amiche, come dimostra il pareggio contro il Barcellona, ottenuto con grande compattezza e attenzione difensiva.

Nonostante l’assenza di alcuni elementi centrali della retroguardia, il Rayo ha saputo reggere bene, affidandosi alla coppia difensiva di riferimento. In attacco, la squadra riesce a creare occasioni grazie a giocatori dinamici e tecnici, con de Frutos come principale punto di riferimento e il supporto di Diaz e García che mettono costantemente in difficoltà le difese avversarie.