Dove vedere Rayo Vallecano-Girona in diretta tv e streaming gratis

Dopo un'intesa domenica in compagnia del campionato spagnolo, la giornata de LaLiga si chiude domani 11 maggio con la sfida tra Rayo Vallecano e Girona, in scena al Campo de Futbol de Vallecas con il fischio d'inizio in programma alle 21:00. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI RAYO VALLECANO-GIRONA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Alla trentacinquesima giornata del campionato spagnolo il Rayo Vallecano ci arriva in gran forma, cavalcando le onde dell'entusiasmo dopo aver raggiunto la finale di Conference League. La squadra di Madrid, ne LaLiga, è riuscita a ottenere ottimi risultati negli ultimi mesi posizionandosi nella piena metà della classifica. Con 42 punti non non è matematicamente salvo, ma ironia della sorta potrebbe anche qualificarsi alle prossime coppe europee, dato che l'Athletic Club ha soli tre punti in più a tre giornate dalla fine della stagione.

Decisamente con meno entusiasmo arriva il Girona alla sfida di lunedì. La squadra catalana è infatti quartultima in classifica, ed è tra quelle che più rischiano la retrocessione in Segunda Division, dato che Alaves e Levante stanno strappando risultati convincenti nonostante li stiano ottenendo probabilmente tardi. Con tre sconfitte di fila nelle ultime tre partite, il Girona non parte sicuramente favorito nel match contro il Rayo Vallecano, che addirittura sogna l'Europa.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Girona

Il Rayo Vallecano di Pérez si presenta con un dinamico 4-2-3-1, con Alemao punta coadiuvato da de Frutos, Camello e Pacha. I catalani risponderanno molto probabilmente con lo stesso modulo: il riferimento offensivo di Michel sarà "El Diablito" Echeverri.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla, Balliu, Lejeune, Mendy, Verteouwd; Ciss, Gumbau; de Frutos, Camello, Pacha; Alemao. Allenatore: Perez.

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Blind, Reis, Moreno; Witsel, Beltran; Tsygankov, Ounahi, Lemar; Echeverri. Allenatore: Michel.

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