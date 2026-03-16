Rayo Vallecano-Levante: lo streaming gratis del match di Liga

Rayo Vallecano-Levante si gioca lunedì 16 marzo 2026 alle ore 21:00 allo stadio Vallecas per la 28ª giornata di Liga

Stefano Sorce 16 marzo - 00:04

La 28ª giornata di Liga si chiude con la sfida tra Rayo Vallecano-Levante, in programma lunedì 16 marzo 2026 alle ore 21:00 allo stadio Vallecas. Un confronto importante soprattutto per la lotta salvezza, con i padroni di casa che cercano punti per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa e gli ospiti chiamati a reagire per restare in corsa.

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Il momento delle due squadre — Il Rayo Vallecano occupa attualmente il 13° posto con 31 punti e arriva alla gara dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Siviglia. Un risultato positivo considerando la difficoltà della trasferta e che permette alla squadra di mantenere sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Un eventuale successo contro il Levante potrebbe avvicinare ulteriormente i madrileni alla salvezza.

Il Levante, invece, vive una situazione molto più complicata. La squadra valenciana è 19ª con 22 punti e rischia seriamente la retrocessione. Nell’ultimo turno i granata sono stati raggiunti nel finale nel pareggio per 1-1 contro il Maiorca, dopo essere passati in vantaggio con Espi. L’espulsione di Olasagasti ha condizionato la gara, permettendo agli avversari di trovare il gol del pari negli ultimi minuti.

Probabili formazioni di Rayo Vallecano-Levante — Il Rayo Vallecano dovrebbe confermare il 4-1-4-1. In porta spazio a Batalla, con la difesa composta da Ratiu, Lejeune, Mendy e Pacha. Davanti alla retroguardia agirà Valentin, mentre sulla linea di centrocampo dovrebbero giocare Martin, Gumbau, Palazon e Perez. In attacco il riferimento offensivo sarà de Frutos.

Il Levante dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Tra i pali Ryan, con Toljan, Dela, Moreno e Sanchez in difesa. In mediana spazio alla coppia Rey-Arriaga, mentre sulla trequarti agiranno Tunde, Romero e Cortes alle spalle dell’unica punta Espi.

Rayo Vallecano (4-1-4-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Valentin; Martin, Gumbau, Palazon, Perez; de Frutos.

Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sanchez; Rey, Arriaga; Tunde, Romero, Cortes; Espi.

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