Rayo Vallecano-Real Madrid, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida de LaLiga

Un’occasione perfetta per godersi Rayo Vallecano-Real Madrid ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del calcio spagnolo in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre

Il Rayo Vallecano incassa un pesante 4-0 dal Villarreal, con Perez che ammette la pessima ripresa dopo un buon avvio. Nonostante la sconfitta, il percorso dei madrileni resta positivo grazie a sei risultati utili consecutivi prima del ko. Ora li attende una sfida difficilissima contro il Real Madrid capolista, con Alemao unica punta nel 4-2-3-1. Il Real di Xabi Alonso, reduce da una sconfitta in Champions contro il Liverpool, continua però a convincere in Liga. La squadra brilla grazie a Mbappé, Bellingham, Carreras e Güler, sempre protagonisti di alto livello. Restano però tensioni interne: Vinicius, dopo errori e sostituzioni, mostra nervosismo e si parla di possibile cessione a gennaio.