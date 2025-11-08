Va in scena l'altro derby di Madrid: quello tra Rayo Vallecano, anima sportiva del quartiere di Vallecas, e Real Madrid, simbolo dell'egemonia spagnola nel mondo del calcio. La partita andrà in scena in casa del Rayo, domani 9 novembre, alle 16:15. I tifosi Rojinblancos sognano uno sgambetto ai loro rivali, di cui, tra l'altro, potrebbe beneficiare il Barcellona. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Rayo Vallecano-Real Madrid, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi Rayo Vallecano-Real Madrid ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del calcio spagnolo in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
Il Rayo Vallecano incassa un pesante 4-0 dal Villarreal, con Perez che ammette la pessima ripresa dopo un buon avvio. Nonostante la sconfitta, il percorso dei madrileni resta positivo grazie a sei risultati utili consecutivi prima del ko. Ora li attende una sfida difficilissima contro il Real Madrid capolista, con Alemao unica punta nel 4-2-3-1. Il Real di Xabi Alonso, reduce da una sconfitta in Champions contro il Liverpool, continua però a convincere in Liga. La squadra brilla grazie a Mbappé, Bellingham, Carreras e Güler, sempre protagonisti di alto livello. Restano però tensioni interne: Vinicius, dopo errori e sostituzioni, mostra nervosismo e si parla di possibile cessione a gennaio.
Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Real Madrid—
Il Real Madrid entra nel vivo della sua stagione, ma nonostante questo non affronterà il Rayo Vallecano con un turnover. Anzi, sono pronti a scendere in campo i titolarissimi di Xabi Alonso: da Militao a Guler, fino ad arrivare a Bellingham e Mbappe.
Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Diaz, Ciss; de Frutos, Palazon, Garcia; Alemao. Allenatore: Perez.
Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Camavinga, Tchouameni, Diaz; Bellingham, Mbappe. Allenatore: Xabi Alonso.
Non perdere Rayo Vallecano-Real Madrid, l'altro imperdibile derby della capitale, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
