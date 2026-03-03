Non perdere Rayo Vallecano-Real Oviedo: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 19:02)

Domani mercoledì 4 marzo si affronteranno Rayo Vallecano e Real Oviedo nel campionato spagnolo. La sfida, che si terrà alle 19:00 al Camp de Futbol di Vallecas, metterà di fronte due squadre di bassa classifica che promettono un match intenso e ricco di emozioni. Continua a leggere l’articolo e scopri come seguire la partita gratuitamente.

Hai tre possibilità per vedere Rayo Vallecano-Real Oviedo in streaming gratis

Dove vedere Rayo Vallecano-Real Oviedo in diretta TV e streaming gratis — Rayo Vallecano-Real Oviedo sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Rayo Vallecano-Real Oviedo sui palinsesti Sisal, Goldbet o Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Rayo Vallecano, invischiato nella lotta retrocessione, sta provando ad allontanarsi dalla zona che scotta. Nelle ultime tre partite non ha rimediato neanche una sconfitta ed è la formazione con il trend di risultati più convincente tra quelle nella zona bassa della classifica. La recente vittoria contro l'Atlético Madrid, tra l'altro, è stata una grande manifestazione di forza.

Il Real Oviedo invece sembra non guardare la luce in fondo al tunnel. È all'ultimo posto della classifica con soli 17 punti raccolti ed una sola vittoria nelle ultime cinque giornate. Un avversario come il Vallecano, in questo momento, nonostante sia più in forma, può essere quello giusto per provare a tornare alla vittoria e rilanciarsi nella lotta salvezza. Gli ospiti, comunque, restano sfavoriti nella gara di Madrid.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Real Oviedo — La squadra di casa scende in campo con il solito 4-2-3-1, in cui il riferimento offensivo sarà Jorge De Frutos, coadiuvato da Akhomach, Palazón e Garcìa. Gli ospiti risponderanno con lo stello modulo: la punta ad avere le chiavi dell'attacco di Almada sarà molto probabilmente Viñas.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Ciss, Gumbau; Akhomach, Palazón, García; De Frutos. Allenatore: Íñigo Pérez.

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Calvo, Carmo, López; Sibo, Fonseca; Hassan, Reina, Chaira; Viñas. Allenatore: Guillermo Almada.