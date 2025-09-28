Rayo Vallecano-Siviglia, settima giornata di Liga spagnola: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

28 settembre 2025

Rayo Vallecano-Siviglia inaugura il programma domenicale della settima giornata di Liga. Percorso simile per le due compagini, separate da due lunghezze in classifica. Nell'ultimo turno sia gli ospiti, sia i padroni di casa sono inciampati nelle rispettive trappole di Villarreal e Atletico Madrid, ecco perché la sfida che si giocherà sul suolo madrileno rappresenta per entrambe un'occasione di riscatto.

Qui Rayo Vallecano — Il Rayo Vallecano di Iñigo Pérez cerca riscatto dopo un avvio di stagione altalenante. Con soli 5 punti in classifica (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte) e un bilancio reti di 7-9, la squadra deve ancora assaporare il gusto della vittoria tra le mura amiche, avendo raccolto due pareggi nelle due partite giocate a Vallecas. Il pubblico di casa potrebbe essere l’arma in più per ribaltare la situazione.

Qui Siviglia — Di fronte, il Siviglia guidato da Matías Almeyda occupa la 12ª posizione con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte) e una differenza reti in equilibrio perfetto 10-10. In trasferta, il Siviglia ha mostrato buona solidità, vincendo due delle tre gare disputate lontano da casa. L’equilibrio tra le squadre rende la partita incerta, ma non priva di spettacolo.

Rayo Vallecano-Siviglia, probabili formazioni — RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Vertouwd, Chavarria; de Frutos, Lopez, Valentin, Garcia; Diaz, Palazon. Allenatore: Iñigo Perez.

SIVIGLIA (3-4-3): Nyland; Azpilicueta, Castrin, Salas; Juanlu, Gudelj, Sow, Suazo; Vargas, Romero, Sanchez. Allenatore: Matias Almeyda