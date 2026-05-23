Dove vedere Real Madrid-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming gratis

Sabato 23 maggio alle ore 21:00 il Santiago Bernabéu ospiterà l’ultima uscita stagionale di Real Madrid e Athletic Bilbao. Una sfida che chiuderà il campionato delle due squadre in un clima molto particolare: da una parte i blancos vogliono salutare il proprio pubblico con una vittoria dopo una stagione al di sotto delle aspettative, dall’altra i baschi inseguono ancora il sogno europeo e hanno bisogno di punti per continuare a sperare.

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Il momento delle due squadre

Il Real Madrid si avvicina all’ultima giornata con la consapevolezza di aver mancato tutti i grandi obiettivi stagionali. La Liga è sfuggita molto presto a causa della straordinaria continuità del Barcellona, mentre anche il percorso europeo e quello in Copa del Rey si sono interrotti prima del previsto. Un bilancio che ha inevitabilmente generato critiche e delusione attorno alla squadra. L’Athletic Bilbao, invece, si presenta al Bernabéu con ancora qualcosa di concreto da inseguire. La squadra basca è rimasta agganciata alla corsa europea fino all’ultima giornata grazie ad un campionato generoso e competitivo, anche se la concorrenza nelle zone alte della classifica è diventata sempre più serrata.

I biancorossi sanno che servirà probabilmente una vittoria per continuare a sperare in un piazzamento continentale. La situazione resta complicata, perché diverse squadre sono racchiuse in pochissimi punti, ma l’Athletic ha dimostrato durante la stagione di poter mettere in difficoltà chiunque grazie ad intensità, organizzazione e qualità sulle corsie offensive.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Athletic Bilbao

Il Real Madrid affronta l'ultimo match casalingo, e probabilmente l'ultimo di Arbeloa sulla panchina dei Blancos, con il 4-3-3, con una batteria offensiva composta da Brahim, Mbappé e Vinicius. L'Athletic, invece, per l'ultimo ballo di Valverde scende in campo con il 4-2-3-1 con Sannadi unico riferimento offensivo.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, F.Garcia; Bellingham, Tchouameni, Pitarch; Brahim, Mbappe, Vinicius. Allenatore: Arbeloa. Athletic Club (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Alvarez, Laporte, Navarro; Ruiz, Jauregizar; Inaki, Gomez, Berenguer; Sannadi. Allenatore: Valverde.

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