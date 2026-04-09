Dove vedere Real Madrid-Girona in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Real Madrid-Girona: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 21:02)

Real Madrid torna in campo venerdì 10 aprile al Stadio Santiago Bernabéu per affrontare il Girona FC, in una sfida valida per il campionato di LaLiga. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00. I Blancos sono chiamati a reagire dopo un periodo complicato, con l’obiettivo di restare agganciati alla vetta della classifica occupata dal FC Barcelona, distante sette punti a otto giornate dalla fine. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI REAL MADRID-GIRONA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Real Madrid arriva a questo appuntamento con grande pressione sulle spalle. Dopo la sconfitta contro il Maiorca e l’eliminazione dalla Coppa nazionale, i Blancos si ritrovano al secondo posto, distanti sette punti dal Barcellona capolista. A otto giornate dal termine, la squadra guidata da Arbeloa non può più permettersi passi falsi se vuole continuare a inseguire il titolo.

Il rendimento recente è stato altalenante: tre vittorie nelle ultime cinque gare, ma anche segnali poco incoraggianti, soprattutto sotto il profilo offensivo. Nell’ultima uscita, ad esempio, la squadra ha faticato a creare occasioni concrete, trovando il gol solo nel finale grazie a Militão. Giocatori chiave come Mbappé e Vinicius sono chiamati a fare la differenza proprio ora, nel momento più delicato della stagione.

Dall’altra parte c’è un Girona che, pur occupando la dodicesima posizione con 37 punti, sta vivendo una fase positiva. La formazione di Michel ha vinto due delle ultime tre partite, tra cui un successo importante contro il Villarreal, dimostrando di poter mettere in difficoltà anche squadre più attrezzate. Proprio per questo, sottovalutare gli ospiti potrebbe rivelarsi un errore fatale per il Real.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Girona — Il Real Madrid si affiderà al suo consueto 4-2-3-1, con Mbappé punto di riferimento offensivo e supportato da un trio di grande qualità composto da Bellingham, Brahim e Vinicius. A centrocampo spazio all’equilibrio garantito da Valverde e Tchouameni. Il Girona risponde con lo stesso modulo, puntando sulla vivacità di Tsygankov e Ounahi alle spalle di Abel Ruiz, che sarà il terminale offensivo principale.

Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Garcia, Militao, Huijsen, Carvajal; Valverde, Tchouameni; Bellingham, Brahim, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Arbeloa.

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Moreno, Frances, Reis, Arnau; Witsel, Beltran; Ivan Martin, Tsygankov, Ounahi; Abel Ruiz. Allenatore: Michel.