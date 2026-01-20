A Madrid va in scena una classica del basket europeo: Real Madrid contro Milano, una sfida che profuma di playoff e tradizione. I blancos arrivano all’appuntamento nel loro momento migliore della stagione, forti di una lunga striscia positiva e di un rendimento interno praticamente impeccabile.
Real Madrid-Milano: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV
Milano, invece, si presenta con l’obiettivo di ribaltare i pronostici e dare continuità a una stagione fin qui fatta di alti e bassi. Il successo dell’Olimpia all’andata aggiunge ulteriore pepe a un confronto che promette intensità fin dalla palla a due.
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Real Madrid-Milano:
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Qui Real Madrid—
Il Real Madrid è reduce da una vittoria netta nel Clásico contro il Barcellona, segnale di una squadra in piena fiducia, solida difensivamente e capace di colpire con continuità su entrambi i lati del campo.
Qui Milano—
Milano, al contrario, arriva da una sconfitta interna pesante contro la Stella Rossa e continua a mostrare qualche difficoltà soprattutto lontano dal Forum. La qualità individuale dei biancorossi resta indiscutibile, ma al Palacio servirà una prestazione quasi perfetta per reggere l’urto. Sulla carta Madrid ha ritmo, profondità e pubblico dalla sua, ma Milano proverà a trasformare il ruolo di outsider in un’arma per sorprendere ancora.
